Ataque com faca perto da antiga sede do "Charlie Hebdo" deixa dois feridos

Duas pessoas foram esfaqueadas nesta sexta-feira (25/09) nas imediações da antiga sede do semanário satírico Charlie Hebdo, em Paris, segundo a polícia da capital francesa. O jornal foi alvo de um ataque de militantes islamistas há cinco anos.

Segundo a polícia, um suspeito foi detido. Autoridades não divulgaram informações sobre sua identidade. Inicialmente a polícia havia falado em dois suspeitos detidos e quatro pessoas feridas, mas depois revisou as informações.

Testemunhas disseram ter visto um homem de cerca de 30 ou 40 anos correndo atrás de uma das vítimas com uma faca. "Dois colegas fumavam um cigarro na frente do imóvel, na rua. Eu ouvi gritos. Eu fui até a janela e vi um dos meus colegas, manchado de sangue, ser perseguido por um homem com um facão pela rua", testemunhou um empregado da empresa Premières Lignes, cuja sede fica no mesmo prédio onde antes ficava a redação do Charlie Hebdo. Segundo ele, os dois feridos trabalham para a empresa.

O entorno do edifício, na rua Nicolas Appert, foi interditado após a polícia encontrar um pacote suspeito, no qual posteriormente não foram encontrados explosivos, segundo a imprensa francesa. Na cena do crime, os investigadores teriam descoberto uma grande faca. Uma testemunha descreveu o objeto como um facão, outra, como um cutelo.

A promotoria francesa de contraterrorismo afirmou que abriu uma investigação sobre o ataque, cujos motivos não estavam esclarecidos na manhã desta sexta. O caso está sendo investigado como "tentativa de homicídio relacionada à iniciativa terrorista".

O primeiro-ministro Jean Castex disse que convocou uma reunião de crise. A polícia pediu aos residentes do 11º arrondissement da cidade para ficarem em casa.

Um processo judicial está em andamento em Paris, no qual são julgadas 14 pessoas acusadas de fornecer ajuda aos terroristas que invadiram os escritórios do Charlie Hebdo em 7 de janeiro de 2015, executando um ataque que deixou 12 mortos. Ao todo, 17 pessoas morreram nas mãos de três agressores durante uma semana de terror na cidade.

A publicação reproduziu recentemente caricaturas do profeta muçulmano Maomé consideradas ofensivas em grande parte do mundo muçulmano e tem recebido novas ameaças.

