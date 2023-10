Ataque atinge região de campo de refugiados em Gaza

Um ataque aéreo na região do campo de refugiados Jabalia, no norte da Faixa de Gaza, deixou pelo menos 50 mortos e 150 feridos, segundo um comunicado do Ministério da Saúde de Gaza citado pela agência de notícias AFP.

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) confirmaram ter conduzido um ataque à região, e disseram que diversos militantes do Hamas foram mortos, incluindo Ibrahim Biari, comandante do Hamas que lideraria as operações do grupo no norte de Gaza.

"Havia um comandante muito experiente do Hamas nessa área", disse o porta-voz do Exército israelense, tenente-coronel Richard Hecht, à emissora americana CNN. "Estamos examinando e teremos mais dados assim que nos informarmos sobre o que ocorreu lá", afirmou.

Os militares israelenses acusam o Hamas de usar edifícios civis como esconderijo para seus combatentes, comandantes e armas, o que o grupo nega.

O Ministério da Saúde de Gaza é gerido pelo Hamas, que é considerado uma organização terrorista pelos Estados Unidos, pela União Europeia, por Israel e outros países. A pasta disse que o número de vítimas do ataque poderia ser muito maior, e que o bombardeio destruiu "pelo menos 20 prédios".

Nesta terça-feira, o Ministério da Saúde de Gaza disse que 8.500 pessoas já haviam sido mortas em ataques israelenses desde 7 de outubro. Israel vem promovendo ataques contra Gaza em resposta ao ataque do Hamas nessa data que deixou cerca de 1.400 mortos, segundo autoridades israelenses.

bl (AFP, Reuters, AP)