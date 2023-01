Ataque a faca em trem na Alemanha deixa dois mortos

Incidente ocorrido entre Kiel em Hamburgo também deixou ao menos cinco feridos, três em estado grave. Identidade do agressor e das vítimas não foram divulgadas, enquanto a polícia ainda investiga os motivos do crime.

A polícia alemã informou que duas pessoas foram mortas e ao menos cinco ficaram feridas em um ataque a faca em um trem regional no norte da Alemanha nesta quarta-feira (25/01).

O ataque ocorreu durante o trajeto entre Kiel e Hamburgo. O suspeito foi preso na estação da cidade de Brokstedt. Um porta-voz na polícia na cidade de Flensburg confirmou a morte das duas vítimas e disse que três pessoas estavam gravemente feridas e duas outras tiveram ferimentos leves.

A identidade das vítimas e do suspeito não foram divulgadas. O porta-voz informou que o agressor seria um homem de idade entre 20 e 30 anos que sofreu ferimentos e foi levado para um hospital.

Fontes policiais citadas pela agência alemã de notícias DPA afirmam que o suspeito não estava sendo observado pelas autoridades por comportamento extremista e provavelmente teria problemas mentais.

A secretária do Interior do estado de Schleswig-Holstein, Sabine Sütterlin-Waack, disse que as polícias local e federal trabalham juntas para esclarecer o caso. A empresa ferroviária alemã Deutsche Bahn informou que alguns trens entre Hamburgo e Kiel foram cancelados para que investigações pudessem ser realizadas.

A Alemanha foi palco de diversos ataques a faca nos últimos anos realizados por extremistas ou pessoas com distúrbios psicológicos graves.

Em maio de 2021, um jihadista de nacionalidade síria recebeu pena de prisão perpétua por matar um homem a facadas e ferir gravemente o parceiro dele, em um ataque homofóbico na cidade de Dresden.

Em dezembro, outro sírio foi condenado a 14 anos de prisão por um ataque em um trem que deixou quatro feridos. Também no ano passado, um homem de origem somaliana esfaqueou e matou três pessoas na cidade de Würzburg.

