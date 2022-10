Ataque a faca deixa dois mortos no oeste da Alemanha

Após atacar transeuntes com golpes de faca, agressor tentou fugir, mas acabou sendo baleado por policiais. Motivação do ataque, ocorrido em Ludwigshafen, ainda não está clara.

Um ataque a faca na cidade de Ludwigshafen, no oeste da Alemanha, deixou duas pessoas mortas e uma gravemente ferida nesta terça-feira (18/10).

O agressor tentou fugir, mas foi baleado por policiais e levado a um hospital, informou a polícia. A gravidade dos ferimentos do suspeito ainda não está clara.

As informações iniciais são de que, por volta de meio-dia, um homem de 25 anos teria atacado várias pessoas na rua com uma faca.

Ainda não se sabe as motivações do ataque, mas as forças de segurança já iniciaram as linhas de investigação, conforme indicou uma porta-voz da polícia.

Segundo informações obtidas pela emissora de televisão local SWR, o incidente teria ocorrido depois de uma briga, mas ainda é desconhecido o motivo da discussão.

A polícia isolou a cena do crime e informou pelo Twitter que "não há mais nenhum perigo para a população".

fa (AFP, DPA, Efe)