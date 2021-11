Ataque com faca em trem deixa feridos na Alemanha

A polícia federal da Alemanha informou neste sábado (06/11) que um ataque com faca dentro de um trem de alta velocidade no estado da Baviera, no sul do país, deixou passageiros feridos.

O incidente ocorreu pela manhã (horário local), no interior de um InterCity Express (ICE), quando este transitava na região de Neumarkt, entre as cidades de Regensburg e Nurembergue.

A Cruz Vermelha da Baviera informou que atendeu "três pessoas gravemente feridas no local e as transportou para um hospital". A polícia havia falado em vários feridos, mas sem especificar o número de vítimas.

Segundo fontes de segurança citadas pela agência de notícias alemã DPA, os feridos são três homens com 26, 39 e 60 anos de idade.

A polícia informou mais tarde que um homem foi preso suspeito de ser o único autor do atentado, e que não há mais ameaça à população.

"Neste momento, não há mais informações sobre pessoas envolvidas [no incidente]", disse um comunicado da corporação.

Segundo a Cruz Vermelha, cerca de 200 a 300 passageiros que foram retirados do trem após o ataque estão sendo assistidos em um local perto da estação de Seubersdorf. Cerca de 110 socorristas da organização estão no local, incluindo equipes especializadas em atender pessoas em estado de choque.

Poucos detalhes

As autoridades divulgaram poucos detalhes sobre como o atentado ocorreu ou sobre o agressor. A motivação dele também não está clara.

Fontes citadas pela DPA disseram se tratar de um cidadão sírio de 27 anos. Segundo o tabloide alemão Bild, o homem que foi preso mais tarde teria dito ter problemas psicológicos e pedido ajuda no trem.

A polícia disse apenas ter sido acionada por volta das 9h deste sábado (hora local) em relação a um ataque com faca em um trem de alta velocidade da companhia estatal ferroviária Deutsche Bahn.

Em seguida, o veículo foi parado perto da cidade de Seubersdorf, ao sul de Nurembergue.

Um porta-voz da Deutsche Bahn informou que a linha ferroviária entre as duas cidades foi bloqueada. "No momento, os trens estão sendo retidos em estações adequadas", afirmou.

Governo lamenta ataque "cruel"

O ministro alemão do Interior, Horst Seehofer, disse estar horrorizado e pediu calma. "O cruel ataque com faca no trem ICE é algo terrível", escreveu no Twitter, citado por seu porta-voz, Steve Alter.

Ele afirmou esperar que os feridos e aqueles que testemunharam o ataque se recuperem rápida e completamente, e agradeceu os serviços de emergência e a tripulação do trem "por seus esforços corajosos".

O político bávaro completou que as circunstâncias do ataque ainda são muito incertas e precisam ser esclarecidas. "Só então uma avaliação será possível", afirmou.

ek (DPA, Reuters)