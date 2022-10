Sabotagem em cabos paralisa trens na Alemanha

Dezenas de trens ficaram parados neste sábado (08/10) na Alemanha, causando transtornos aos passageiros. No começo da tarde, o ministro dos Transportes, Volker Wissing, afirmou que o motivo foi uma "sabotagem", "direcionada e intencional". Segundo ele, cabos foram cortados intencionalmente em dois pontos. A Polícia Federal investiga o caso e ainda não há suspeitos.

"Temos uma cena de crime em Berlim-Höhenschönhausen e outra na Renânia do Norte-Vestfália", afirmou o ministro.

A Deutsche Bahn, empresa alemã de trens, já havia citado a sabotagem como o motivo das falhas.

"Devido à sabotagem de cabos, indispensáveis ​​para o tráfego de trens, a Deutsche Bahn teve que interromper o tráfego de trens no norte por quase três horas nesta manhã", disse um porta-voz da empresa.

Mesmo após a retomada do tráfego ferroviário, continuaram correndo atrasos e interrupções.

"Temos que assumir que atos intencionais paralisaram o tráfego ferroviário no norte da Alemanha por várias horas. Cabos essenciais para o tráfego ferroviário foram cortados em dois lugares. O pano de fundo ainda não está claro, a Polícia Federal está investigando sob alta pressão", escreveu no Twitter a ministra do Interior, Nancy Faeser.

Norte é o mais afetado

Os principais trechos afetados ficam no norte do país, nas cidades-Estados de Bremen e Hamburgo e nos Estados da Baixa Saxônia e Schleswig-Holstein. Os trens de alta velocidade ICE entre Berlim, Hannover e o Estado da Renânia do Norte-Vestfália também foram afetados.

Telas de informação de chegadas e partidas ficaram fora do ar em alguns locais Foto: Moritz Frankenberg/dpa/picture alliance

Algumas rotas internacionais também foram afetadas. Os trens de ida e volta de e para Berlim via Amsterdã foram completamente cancelados. Enquanto isso, os trens de e para as cidades dinamarquesas de Copenhague e Aarhus terminariam/começariam em Padborg, no sul da Dinamarca.

A Deutsche Bahn informou que passageiros prejudicados poderão usar os tickets com flexibilidade até sete dias após o término da interrupção. Quem não quiser mais viajar, poderá pedir o reembolso do valor da passagem.

Atrasos e cancelamentos de trens tornaram-se uma ocorrência mais rotineira nos últimos anos na Alemanha. No entanto, a interrupção deste sábado ocorre após relatos de atos de sabotagem direcionados aos gasodutos Nord Stream 1 e 2, no final de setembro, o que levou a Otan e a União Europeia a alertarem sobre a proteção de infraestrutura crítica.

le (AFP, dpa, ots)