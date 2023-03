Asteroide do tamanho de prédio passa entre a Terra e a Lua

Um asteroide com as dimensões de um prédio passará entre a Terra e a Lua neste sábado (25/03), num evento que ocorre uma vez em uma década e será usado como exercício de treinamento para os esforços de defesa planetária, de acordo com a Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla em inglês).

O asteroide, chamado 2023 DZ2, com largura estimada em 40 a 90 metros, aproximadamente do tamanho do Parthenon, e grande o suficiente para destruir uma grande cidade se atingir a Terra.

No ponto mais próximo, ele chegará a um terço da distância da Terra à Lua às 19:49 GMT (16h49, no horário de Brasília) de sábado, conforme Richard Moissl, chefe do escritório de defesa planetária da ESA. Embora seja "muito próximo", não há com o que se preocupar, disse o especialista à agência de notícias AFP.

Uma vez a cada 10 anos

"Pequenos asteroides passam voando todos os dias, mas um desse tamanho chegando tão perto da Terra só acontece uma vez a cada 10 anos", acrescentou.

O asteroide passará a 175 mil quilômetros da Terra, a uma velocidade de 28 mil quilômetros por hora . A Lua está a aproximadamente 385 mil quilômetros de distância.

O corpo celeste foi detectado pela primeira vez em 27 de fevereiro por um observatório em La Palma, uma das Ilhas Canárias da Espanha.

Na semana passada, a Rede Internacional de Alerta de Asteroides, endossada pela ONU, decidiu que aproveitaria a aproximação do esteroide para realizar uma "caracterização rápida" do 2023 DZ2, conforme Moissl.

Análise

Assim, astrônomos de todo o mundo analisarão o asteroide com uma variedade de instrumentos, como espectrômetros e radares. "O objetivo é descobrir o quanto podemos aprender sobre esse asteroide em apenas uma semana", disse Moissl.

"Isso também servirá como treinamento para saber como a rede reage a uma ameaça possivelmente vindo em nossa direção no futuro", acrescentou.

Moissl informou que dados preliminares sugerem que o 2023 DZ2 é "um objeto cientificamente interessante", indicando que pode ser um tipo incomum de asteroide. Mas ele acrescentou que mais dados são necessários para determinar a composição do asteroide.

O 2023 DZ2 passará novamente pela Terra em 2026, mas não representa ameaça de impacto pelo menos nos próximos 100 anos – que é até onde sua trajetória foi calculada.

Defesa planetária

No início deste mês foi anunciado que um asteroide de tamanho semelhante, o 2023 DW, tem uma chance em 432 de atingir a Terra em 14 de fevereiro de 2046. Mas cálculos posteriores descartaram qualquer chance de impacto, que é o que normalmente acontece com asteroides recém-descobertos.

Moissl disse que agora se espera que o 2023 DW passe a cerca de 4,3 milhões de quilômetros de distância da Terra.

Mas mesmo que tal corpo celeste viesse em direção da Terra, o planeta não está mais tão indefeso. No ano passado, a espaçonave Dart da Nasa deliberadamente colidiu com o asteroide Dimorphos, do tamanho de uma pirâmide, desviando-o significativamente de seu curso, no primeiro teste desse tipo.

md (AFP, DPA, AP)