As principais notícias do dia 17/04/2019

As mais belas cidades hanseáticas da Alemanha

Lüneburg

Situada à margem do rio Ilmenau, na Idade Média Lüneburg era a maior produtora de sal do Norte alemão. Lá ele era extraído, embarcado e transportado, pois o Ilmenau desemboca no rio Elba, e este, no Mar do Norte, depois de 100 quilômetros. O Museu Alemão do Sal de Lüneburg mostra com a extração do produto influenciou a história da cidade.