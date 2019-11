As principais notícias do dia 08/11/2019

Arquitetura da Alemanha Oriental

1983-1987: Centro histórico, Rostock

Neste empreendimento urbano na rua Lange Strasse, iniciado em Rostock no ano de 1983, os arquitetos resgataram formas construtivas históricas. Com um pouco de imaginação, as construções lembram os edifícios de tijolo aparente do norte da Alemanha, que incluem frontões e beirais. Hans Engels capturou esta e outras imagens em seu livro "DDR-Architektur" ("Arquitetura da Alemanha Oriental").

Autoria: Stefan Dege (ca)