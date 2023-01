"Apoio total a Lula", declaram autoridades da União Europeia

Altos representantes da União Europeia expressaram "apoio total” ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva neste domingo (08/01) após uma turba de extremistas bolsonaristas invadir as sedes dos Três Poderes em Brasília. Os representantes europeus condenaram os atos de violência "antidemocrática".

Em comunicado, o chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, afirmou que o bloco "reitera seu total apoio ao Presidente Lula e ao sistema democrático brasileiro e expressa solidariedade às instituições democráticas visadas por este ataque".

"Os líderes políticos brasileiros, e especialmente o ex-presidente Bolsonaro, precisam agir com responsabilidade e pedir que seus apoiadores voltem para casa. O lugar para resolver as diferenças políticas é dentro das instituições democráticas do Brasil e não através da violência nas ruas", completou Borrell.

O presidente da Conselho Europeu, Charles Michel, também expressou apoio a Lula e condenou a violência.

"Minha condenação absoluta ao atentado às instituições democráticas do Brasil. Apoio total ao presidente Lula da Silva, eleito democraticamente por milhões de brasileiros através de eleições justas e livre”, escreveu Michel no Twitter.

Roberta Metsola, presidente do Parlamento Europeu, também declarou apoio ao presidente do Brasil.

"Profundamente preocupada com o que está a acontecer no Brasil. A Democracia deve ser sempre respeitada. O Parlamento Europeu está ao lado do Governo Lula e de todas as Instituições legitima e democraticamente eleitas", escreveu Metsola no Twitter.

A comissária europeia para a Coesão e Reformas, Elisa Ferreira, também se manifestou. "A ocupação de órgãos de soberania e o ataque aos símbolos do poder democrático brasileiro são intoleráveis. Todo o apoio e solidariedade ao governo Lula e para a reconstrução física, cívica e política do Brasil."

Paralelamente aos representantes da UE, líderes de países do bloco também condenaram a violência bolsonarista e expressaram apoio a Lula. O presidente da França, Emmanuel Macron, publicou mensagem no Twitter afirmando que "a vontade do povo brasileiro e as instituições democráticas devem ser respeitadas!" e que o "presidente Lula pode contar com o apoio incondicional da França".

Pedro Sánchez, primeiro-ministro da Espanha, por sua vez, escreveu: "Todo meu apoio ao presidente Lula e às instituições eleitas livre e democraticamente pelo povo brasileiro. Condenamos veementemente o assalto ao Congresso do Brasil e pedimos o retorno imediato à normalidade democrática!".