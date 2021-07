Após cem dias, Ever Given inicia saída do Canal de Suez

O navio cargueiro Ever Given, que causou um bloqueio de seis dias ao encalhar no Canal de Suez, pôde finalmente voltar a navegar nesta quarta-feira (07/07), após passar 106 dias apreendido pelas autoridades egípcias do canal.

O Ever Given, um dos maiores cargueiros em atividade no mundo, encalhou em 23 de março em uma parte estreita do canal, em um dia de fortes ventos na região. O incidente bloqueou essa importante rota marítima entre a Ásia e a Europa, o que gerou enormes prejuízos ao comércio internacional.

Após ser desencalhado no dia 29 de março em um esforço conjunto que envolveu vários rebocadores, a Autoridade do Canal de Suez (SCA) apreendeu o navio através de uma ordem judicial, e pediu indenização pelos danos à proprietária do navio, a empresa japonesa Shoei Kisen, e suas seguradoras.

A SCA exigiumais de 900 milhões de dólares em compensações e pelos custos de desencalhar o Ever Given, além de outros prejuízos. Mais tarde, os egípcios diminuíram o pedido para 500 milhões de dólares, e os proprietários do navio contestaram esses valores.

Após as arrastadas negociações, foi atingido um acordo, no qual consta que nenhuma das partes fará novas exigências. O valor foi mantido em sigilo.

Navio segue viagem

No início desta manhã, o cargueiro pôde enfim seguir viagem, a partir do lago que separa as duas seções do canal, onde esteve ancorado desde o desencalhe. A tripulação foi mantida no navio durante os mais de três meses de espera até a liberação da embarcação.

Nesta quarta-feira, o navio se juntou ao tráfego do canal rumo ao norte, próximo ao local onde a SCA e a empresa proprietária do navio assinaram o acordo.

Após atingir a extremidade norte do canal, em Port Said, o cargueiro passou por uma inspeção em seu casco, antes de partir para o porto onde terá sua carga retirada. A embarcação de 400 metros de comprimento está carregada com 18,3 mil contêineres.

O navio foi escoltado por dois rebocadores e guiado por pilotos experientes ao retomar sua rota, em uma das vias marítimas mais movimentadas do mundo, até o Mar Mediterrâneo.

Em torno de 15% do comércio mundial passa pelo Canal de Suez, que é a rota marítima mais curta entre a Europa e a Ásia, e uma importante fonte de renda para o Egito. Depois do incidente com o Ever Given, a SCA acelerou planos para expandir e aprofundar a seção sul do canal e ampliar um segundo corredor construído em 2015.

