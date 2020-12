Alemanha deixa de ser referência no combate à covid-19

A ideia era frear a "segunda onda", trazendo os números de infecção por coronavírus, que haviam aumentado exponencialmente na Alemanha em outubro, de volta a um patamar aceitável. Para isso, no início de novembro foram fechados todos os restaurantes, cafés e bares do país. E também os teatros, cinemas, academias de musculação e muito mais. As lojas, no entanto, continuam abertas, e as escolas e jardins de infância funcionam normalmente. As restrições do lockdown parcial se baseiam na ideia de proibir tudo o que é divertido e ligado ao lazer, protegendo ao máximo a economia. As pessoas devem trabalhar e, de preferência, passar o restante do tempo em casa.

Nada de diversão e distração? Os mercados de Natal não acontecerão este ano, mas os donos de restaurantes, engenhosos, encontraram uma brecha nas leis de proteção contra infecções com as vendas para viagem. "Glühwein to go", ou "quentão para viagem", é um sucesso nas cidades alemãs. Seja em Stuttgart, Colônia, Hamburgo ou Berlim – muitos estabelecimentos gastronômicos oferecem em frente aos seus bares o vinho tinto aquecido misturado com canela, cravo, anis e açúcar junto com alguns petiscos, e assim ganham alguns euros extras. Dinheiro que, aliás, não é contabilizado para os pagamentos dos auxílios estatais.

Uma ideia que saiu do controle

Em algumas cidades, incluindo Berlim, barracas individuais foram montadas para substituir os mercados de Natal, e elas atraem multidões. Quando o álcool começa a fazer efeito, o mais tardar, o distanciamento nas filas, por vezes longas, já não é mais observado. Muitos clientes se recusam a seguir adiante, mesmo que seja proibido permanecer em frente ao local. Em muitos casos, o serviço de manutenção da ordem pública e a polícia têm que intervir. No estado da Baviera, onde os números da covid-19 estão em alta, servir bebidas alcoólicas ao ar livre fica proibido a partir de quarta-feira.

Barracas de quentão ao redor da Igreja Memorial, em Berlim, atraem multidões

Mas nos esforços para conter o coronavírus, a Baviera não se limitar a puxar o freio somente no comércio de quentão, mas impõe também regras e restrições mais rígidas a seus cidadãos, incluindo toque de recolher. Algo semelhante já foi prescrito ou planejado nos estados de Baden-Württemberg e Saxônia.

Merkel de mãos atadas

Na Alemanha, a proteção contra infecções é uma questão para os 16 estados federais. Ou seja, os governos estaduais é que determinam individualmente o que é permitido ou proibido. O governo federal tem pouca influência. A chanceler federal, Angela Merkel, que é uma defensora de condições rígidas, já se reuniu várias vezes com os governadores de cada estado para discutir acaloradamente por horas e, no final, quase sempre teve que admitir a derrota.

No quesito covid-19, Merkel tem pouco poder de decisão perante os governadores

Como resultado, as regras e restrições para conter o avanço da covid-19 são inconsistentes em todo o país e, em alguns casos, extremamente contraditórias. O exemplo mais recente está na perspectiva da chanceler e dos governadores de uma flexibilização nas restrições de contato. Em Berlim, tal possibilidade já foi suspensa devido ao elevado número de infecções. Mas ao mesmo tempo, a capital alemã aprovou a abertura das lojas no último domingo, em comemoração ao primeiro Advento, atraindo milhares de berlinenses às principais ruas comerciais da cidade num ameno dia de sol em torno de 12 graus. Onde, é claro, também havia quentão.

Modelo alemão ineficaz

Os números da infecção na Alemanha são "motivo de preocupação", disse em Berlim nesta segunda-feira (07/12) o porta-voz do governo federal, Steffen Seibert. "Isso está longe de ser a reversão de tendência que esperávamos." O lockdown já foi prorrogado duas vezes, mais recentemente até 10 de janeiro. Quase ninguém ainda acredita que esta será a última prorrogação.

Assistir ao vídeo 02:12 Compartilhar Propaganda alemã que exalta "heróis do sofá" viraliza Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Sonico Newsvine Link permanente https://p.dw.com/p/3lPTx Propaganda alemã que exalta "heróis do sofá" viraliza nas redes sociais

Na atual pandemia de coronavírus, a Alemanha está longe de ser o modelo exemplar que foi na primeira onda. Embora o número de infecções tenha chegado a 6 mil por dia no primeiro semestre, hoje a cifra é quase quatro vezes maior. Mais de 4 mil pacientes com covid-19 estão sendo tratados atualmente em unidades de terapia intensiva alemãs. No início do ano, o pico foi em torno de 2,85 mil. Em toda a Alemanha, existem em média apenas três leitos de terapia intensiva disponíveis por clínica. De acordo com a associação médica de terapia intensiva DIVI, um em cada dois pacientes recebendo ventilação nas UTIs morre nas clínicas.

Mortos já não causam mais comoção

"Não podemos aceitar o elevado número de mortes na Alemanha", apela enfaticamente o governador da Baviera, Markus Söder. Em novembro, ele afirmou corajosamente que todos os dias morrem na Alemanha tantas pessoas de covid-19 quanto num acidente de avião. Agora, nem mesmo essa comparação é suficiente.

Apesar disso, não há nenhum clamor público. Parece que o alto número de mortos não é mais alarmante. Os psicólogos conhecem esse efeito – eles o chamam de habituação. Até mesmo uma catástrofe constante leva à habituação em algum ponto. Se as pessoas são confrontadas com algo ruim por muito tempo, isso eventualmente acaba deixando de ser relevante.

As pessoas querem sua vida normal de volta

Por outro lado, o ânimo geral da população piorou visivelmente. A estação escura e fria do ano, por si só, já afeta a maioria das pessoas. Tudo o que costuma trazer animação no inverno se foi. A falta de perspectivas de melhoria fez o resto. Neste contexto, não é de se estranhar que, de acordo com a pesquisa de opinião Deutschlandtrend, da emissora ARD, cerca de metade dos entrevistados aprova o afrouxamento das restrições de contato prometidas para o Natal. No entanto, isso também significa que quase a mesma quantidade, um pouco menos de 50%, é contra as determinações.

Assistir ao vídeo 02:33 Compartilhar "Cada um pode contribuir para superar a pandemia" Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Sonico Newsvine Link permanente https://p.dw.com/p/3lt8N "Cada um pode contribuir ativamente para superar a pandemia", diz Merkel

Não seria melhor, então, que a Alemanha adotasse um lockdown rígido? Com a perspectiva de ser capaz de voltar a levar uma vida parcialmente normal num futuro próximo? Alguns vizinhos europeus mostraram o caminho. O número de infecções caiu significativamente na Bélgica, assim como na França. O bloqueio também funcionou em Israel.

Admitindo um erro

No entanto, isso teria consequências graves para o governo e para a política. Afinal, assim a economia provavelmente entraria em colapso maciço novamente e teria que receber o apoio de mais pacotes de ajuda. Isso seria difícil para o Estado administrar. A Alemanha está endividada com cerca de 160 bilhões de euros este ano; empréstimos de 180 bilhões de euros estão previstos para 2021.

O ministro alemão das Finanças, Olaf Scholz, terá de incorrer em novas dívidas de 180 bilhões de euros no próximo ano

Uma quantia que não seria suficiente caso o país entrasse num bloqueio rígido mais uma vez. Além disso, os políticos teriam então que admitir que calcularam mal, e até erraram em sua estratégia especial de lockdown parcial. Assim como com a ideia de manter escolas e jardins de infância abertos a todo custo. O ministro da Economia, Peter Altmaier, já deu um dos primeiros insights: "Poderemos e deveremos dizer que nossas medidas até aqui não são suficientes para realmente quebrar a segunda onda de infecções".

Resta saber se a Alemanha manterá sua atitude de permanecer na corda bamba em meio à pandemia de coronavírus, e continuará tentando equilibrar o alto número de infecções com restrições moderadas. Seibert, o porta-voz do governo, disse que uma consulta dos governos federal e estadual sobre o aperto das restrições é possível a qualquer momento. A próxima reunião, porém, só está prevista para 4 de janeiro.

A evolução da pandemia de covid-19 O começo de tudo em Wuhan A China notifica a Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre uma misteriosa pneumonia em Wuhan, de cerca de 11 milhões de habitantes. Especialistas de todo o mundo começam a tentar identificar o agente causador. Supõe-se que ele tenha se originado num mercado de frutos do mar na cidade. Inicialmente é comunicado haver cerca de 40 pessoas infectadas. (31/12/2019)

A evolução da pandemia de covid-19 Nova cepa de coronavírus Pesquisadores descartam se tratar do vírus Sars, da doença respiratória originada na China em 2002 que matou quase 800 pessoas. Cientistas chineses identificam um novo vírus, da cepa do coronavírus, causadores de Sars e do resfriado comum. Batizado provisoriamente 2019-nCoV e depois denominado Sars-Cov-2, ele causa febre, tosse, dificuldade respiratória e pode evoluir para pneumonia. (07/01)

A evolução da pandemia de covid-19 Primeira morte na China A China anuncia a primeira morte causada pelo novo coronavírus. Um homem de 61 anos, que havia feito compras no mercado de frutos do mar de Wuhan, morreu de complicações por causa de uma pneumonia. (11/01)

A evolução da pandemia de covid-19 Vírus atinge países vizinhos Países como Tailândia e Japão começam a relatar casos da doença em pessoas que estiveram na China. Em Wuhan, é confirmada a segunda morte. Até 20 de janeiro, há três óbitos e mais de 200 infecções no país. Aeroportos em todo mundo passam a controlar passageiros vindos da China. Na mesma data, é confirmado que o vírus pode ser transmitido diretamente entre pessoas. (20/01)

A evolução da pandemia de covid-19 Milhões sob quarentena Wuhan é colocada sob quarentena, na tentativa de limitar a propagação do vírus. O transporte coletivo é suspenso, e trabalhadores começam a construir um novo hospital para tratar pacientes infectados, que totalizavam mais de 830 em 24 de janeiro. O isolamento é estendido para 13 outras cidades, afetando pelo menos 36 milhões de pessoas. (23/01)

A evolução da pandemia de covid-19 O coronavírus chega à Europa As autoridades da França confirmam três casos do novo coronavírus dentro de suas fronteiras, marcando a chegada da doença à Europa. Horas depois, a Austrália confirma que quatro pessoas foram infectadas. Na Alemanha, o primeiro caso de covid-19 é confirmado três dias depois. (24/01)

A evolução da pandemia de covid-19 Primeira morte fora da China Autoridades das Filipinas informam que um homem de 44 anos morreu no país vítima do coronavírus, marcando assim a primeira morte relacionada à doença fora da China. O paciente era da cidade chinesa de Wuhan e havia sido internado num hospital em Manila em 25 de janeiro. (02/02)

A evolução da pandemia de covid-19 Morre médico chinês que tentou avisar autoridades sobre covid-19 O médico chinês Li Wenliang morre após contrair o Sars-Cov-2. Em janeiro, ele havia tentado avisar as autoridades de seu país a respeito da epidemia e da chance de a covid-19 sair do controle, mas acabou sendo reprimido. Li foi obrigado a assinar um documento no qual declarava que seus avisos não tinham fundamento. (07/02)

A evolução da pandemia de covid-19 Número de mortes supera a do Sars A China informa que o número de mortos por covid-19 chegou a 811, ultrapassando as 774 vítimas do surto de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Sars), também causada por um coronavírus, entre 2002 e 2003. (09/02)

A evolução da pandemia de covid-19 Vírus chega ao Brasil O governo brasileiro confirma o primeiro caso no país: um homem de 61 anos que viajou à Itália a trabalho. Até então, o novo coronavírus havia se espalhado para mais de 40 países e territórios, matado mais de 2.700 pessoas e infectado mais de 80 mil. (26/02)

A evolução da pandemia de covid-19 Itália impõe quarentena em todo o território O governo em Roma determina restrições ao deslocamento de todos os seus 60 milhões de cidadãos e proíbe aglomerações públicas para tentar conter o coronavírus. Habitantes só podem deixar a área em que vivem com justificativa. No mesmo dia, a Alemanha registra as duas primeiras mortes por covid-19 no país. (09/03)

A evolução da pandemia de covid-19 OMS declara pandemia A OMS considera que a disseminação de covid-19 pode ser caracterizada como pandemia, observando que o número de casos fora da China se multiplicou por 13 e o de países afetados triplicou em apenas duas semanas. "Pandemia" designa a difusão de uma enfermidade por vários países ou continentes. (11/03)

A evolução da pandemia de covid-19 Estado de emergência na Espanha A Espanha declara estado de emergência para conter a propagação do coronavírus Sars-Cov-2. O país já conta quase 6 mil casos de infecção, com cerca de 180 mortos. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, anuncia que o país decidiu limitar a livre circulação da população, colocando assim cerca de 47 milhões de pessoas sob quarentena parcial. (14/03)

A evolução da pandemia de covid-19 Fechamento de fronteiras Como parte dos esforços para conter a proliferação do novo coronavírus, a Alemanha fecha suas fronteiras. No mesmo dia, o número de casos fora da China supera o registrado no país asiático. (16/03)

A evolução da pandemia de covid-19 China zera transmissão local Pela primeira vez desde o início da pandemia, a China anuncia que nas últimas 24 horas não registrou nenhum novo caso de covid-19 transmitido localmente. No entanto, havia 34 casos importados de outros países. Três dias depois, o país voltaria a registrar um caso de transmissão local. No mesmo dia, o número de mortos pelo coronavírus na Itália supera o de mortos na China. (19/03)

A evolução da pandemia de covid-19 São Paulo e Rio em quarentena O estado de São Paulo e a cidade do Rio de Janeiro dão início a medidas de contenção por determinação das gestões locais, com fechamento do comércio não essencial e restrição à circulação de pessoas – além do fechamento de escolas, que já havia sido determinado anteriormente. Em São Paulo, a medida afeta 54 milhões de habitantes em 645 municípios. (24/03)

A evolução da pandemia de covid-19 Isolamento total no Reino Unido O premiê britânico, Boris Johnson, volta atrás e, após dados que previam a evolução da doença sem medidas mais restritivas, apresentados pelo Imperial College de Londres, determina isolamento horizontal no país. Até então, Johnson defendia a chamada "imunização de rebanho", ou seja, permitir que a população entrasse em contato com o vírus para que desenvolvesse imunidade. (23/03)

A evolução da pandemia de covid-19 Bairros de Pequim voltam a adotar bloqueio por coronavírus Autoridades de Pequim isolam 11 bairros residenciais devido a várias novas infecções por coronavírus, relacionadas a um mercado de carnes. O chefe do local afirmou ao site "Beijing News" que o vírus foi encontrado em tábuas que processavam salmão importado. (13/06)

A evolução da pandemia de covid-19 OMS interrompe testes com hidroxicloroquina A Organização Mundial da Saúde (OMS) anuncia que decidiu interromper os experimentos com hidroxicloroquina no tratamento da covid-19, após evidências apontarem que o fármaco não reduz a mortalidade em pacientes internados com a doença. (17/06)

A evolução da pandemia de covid-19 UE reabre fronteiras internas, mas se blinda do resto do mundo As fronteiras da União Europeia são reabertas, após três meses de fechamentos forçados devido à pandemia de coronavírus, iniciados no mês de março. Algumas restrições, porém, ainda permanecem no bloco, que seguirá fechado para visitantes de países onde o vírus está fora de controle, como Brasil e EUA. (15/06)

A evolução da pandemia de covid-19 OMS diz que dexametasona é avanço contra covid-19 A OMS considera que a utilização do esteroide dexametasona, que reduziu significamente a mortalidade em pacientes seriamente afetados pelo novo coronavírus, é um avanço científico na luta contra a pandemia de covid-19. É o primeiro tratamento comprovado que reduz a mortalidade em pacientes que apenas conseguem respirar com o uso de respiradores. (17/06)

A evolução da pandemia de covid-19 Mundo ultrapassa 10 milhões de casos de covid-19 Dados da Universidade Johns Hopkins apontam que número de mortes confirmadas pela doença está próximo de ultrapassar marca de 500 mil. Brasil e EUA lideram em números de casos e mortes. (28/06)

A evolução da pandemia de covid-19 Comissão Europeia tenta assegurar doses de Remdesivir Executivo da União Europeia inicia negociação para compra de medicamento com fabricante americano, após Estados Unidos adquirirem praticamente toda a produção dos próximos três meses. (02/07)

A evolução da pandemia de covid-19 Bolsonaro com covid-19 O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, afirmou que teve resultado positivo em um exame para detectar a covid-19. Ao anunciar o resultado, em entrevista em frente ao Palácio da Alvorada, ele aproveitou a ocasião para mais uma vez reclamar das medidas de isolamento impostas por prefeitos e governadores. Bolsonaro também disse estar se tratando com hidroxicloroquina. (07/07)

A evolução da pandemia de covid-19 Vacina da Moderna mostra resultado e vai para fase final de testes A vacina em fase de desenvolvimento contra o novo coronavírus da empresa americana Moderna foi bem tolerada e criou anticorpos neutralizantes em todos os participantes do estudo, anunciaram os pesquisadores responsáveis na revista especializada "The News England Journal of Medicine". A Moderna anunciou que a fase final dos ensaios clínicos deve ir de 27 de julho a 27 de outubro. (14/07)

A evolução da pandemia de covid-19 Estudo indica que imunidade ao coronavírus é temporária Pesquisadores britânicos monitoraram os níveis de anticorpos contra a covid-19 em 90 pacientes recuperados. Resultados sugerem que o contato com o vírus só fornece imunidade por alguns meses, como no caso da gripe. (14/07)

A evolução da pandemia de covid-19 Rússia é acusada de tentar hackear pesquisa de vacina contra covid-19 Reino Unido diz que hackers possivelmente ligados ao serviço secreto russo têm atacado instituições britânicas, dos EUA e do Canadá para roubar dados sobre vacina contra novo coronavírus. Kremlin rejeita acusações. (16/07)

A evolução da pandemia de covid-19 Mundo tem recorde diário de infecções com covid-19, aponta OMS Segundo organização, mais de 230 mil pessoas testaram positivo para o coronavírus na sexta-feira. Total de casos oficialmente identificados se aproxima de 14 milhões. EUA e Brasil são os países mais afetados. (18/07)

A evolução da pandemia de covid-19 Persistência do coronavírus pode estar ligada a jovens assintomáticos Enquanto novos surtos obrigam países a voltarem atrás no relaxamento, pesquisas indicam que aqueles que se consideram seguros podem, na verdade, estar contribuindo decisivamente para a disseminação do novo coronavírus. (23/07)

A evolução da pandemia de covid-19 Coronavírus pode ser transmitido em raio de oito metros, diz estudo Pesquisadores analisam surto em frigorífico alemão e revelam que transmissão do vírus não depende apenas de proximidade social, mas também das condições do ambiente. (24/07)

A evolução da pandemia de covid-19 Cães farejadores alemães conseguem detectar covid-19 Pesquisadores descobriram que cães farejadores podem discernir entre amostras de indivíduos saudáveis e infectados pelo vírus. Nível de precisão é tão alto que se vê possibilidade de aplicação prática. (24/07)

A evolução da pandemia de covid-19 Confronto em protesto contra restrições deixa 45 policiais feridos em Berlim Polícia enfrentou resistência ao dispersar manifestantes que ignoravam regras de higiene e saúde. Mais de 130 pessoas foram presas no protesto, amplamente criticado por lideranças políticas na Alemanha.(01/08)

A evolução da pandemia de covid-19 Pandemia causou maior interrupção da educação da história, diz ONU Nações Unidas alertam para "catástrofe geracional" devido ao fechamento das escolas, que afeta 1 bilhão de estudantes em 160 países. Retorno às aulas deve ser prioridade onde pandemia estiver sob controle, diz Guterres. (04/08)

A evolução da pandemia de covid-19 Focos regionais de covid-19 elevam taxas de infecção na Europa O número de novos casos da doença está aumentando no continente. Autoridade europeia vê risco elevado de uma nova escalada da pandemia em países cuja população não se atém mais às regras de distanciamento e higiene. (13/08)

A evolução da pandemia de covid-19 Vacina russa contra covid-19 é novo orgulho de Putin Primeiro imunizante para o coronavírus aprovado por um governo nacional, Sputnik V é tido como produto prematuro por cientistas ocidentais. Mas dá ao Kremlin o sabor momentâneo de vitória na corrida pelo antídoto. (14/08)

A evolução da pandemia de covid-19 China aprova primeira patente de vacina contra covid-19 Mídia estatal diz que governo concedeu sua primeira patente à empresa chinesa CanSino. Vacina pode ser produzida em massa em curto período de tempo, afirma documento. Fase 3 dos ensaios clínicos ainda não foi concluída. (17/08)

A evolução da pandemia de covid-19 Estudo associa umidade do ambiente a disseminação da covid-19 Ar seco de recintos refrigerados ou aquecidos por calefação podem favorecer mobilidade viral e impulsionar contágios, afirma pesquisa realizada por cientistas indianos e alemães, baseada em dez estudos internacionais. (21/08)

A evolução da pandemia de covid-19 Hong Kong tem primeiro caso de reinfecção Paciente de 33 anos contraiu novamente o vírus pouco mais de quatro meses após ter se recuperado da doença. Descoberta é um revés para defensores da estratégia de imunidade de rebanho. (24/08)

A evolução da pandemia de covid-19 Reinfecções Casos de reinfecção em Hong Kong, Holanda e Bélgica lançam dúvidas em relação tanto à possibilidade de uma imunidade permanente contra a covid-19, quanto à eficácia das vacinas em desenvolvimento por todo o mundo. (26/08)

A evolução da pandemia de covid-19 Mundo supera 25 milhões de casos Marca é alcançada após Índia bater recorde mundial de infecções diárias, ao registrar mais de 78 mil casos de coronavírus em 24 horas. Quatro em cada dez infectados no mundo estão nos EUA ou no Brasil. (30/08)

A evolução da pandemia de covid-19 Crianças assintomáticas podem carregar coronavírus por semanas Dois estudos americanos apontam que menores não apenas apresentam uma carga surpreendentemente alta do Sars-Cov-2, como podem transmitir a doença por semanas, mesmo sem sintomas. (31/08)

A evolução da pandemia de covid-19 Testes indicam eficácia de vacina russa Publicado na "The Lancet", estudo com 76 voluntários mostra desenvolvimento de anticorpos e nenhum efeito colateral sério. Pesquisadores russos reconhecem necessidade de testes adicionais para maior segurança. (04/09)

A evolução da pandemia de covid-19 Impacto brando do coronavírus na África intriga cientistas Com grandes aglomerações e sistemas de saúde precários, previa-se um quadro de horror para a pandemia nas nações africanas, o que não ocorreu. Entre possíveis causas estão idade da população e imunidade a patógenos. (06/09)

A evolução da pandemia de covid-19 Livro revela que Trump minimizou pandemia intencionalmente Em entrevistas ao jornalista Bob Woodward, presidente americano admitiu que sabia que o coronavírus era perigoso e mortal, mas decidiu não ser claro com a população para não criar pânico. "Sempre minimizei." (10/09)

A evolução da pandemia de covid-19 Pandemia impõe desafio adicional à prevenção de suicídios Crise tem sido especialmente desafiadora para pessoas com problemas de saúde mental. No Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, especialistas pedem que distanciamento físico não impeça ajuda a quem precisa. (10/09)

A evolução da pandemia de covid-19 Virologista rebate mitos sobre a covid-19 Em cartazes de protesto e na internet circulam diversas teorias, absurdas ou plausíveis, que atribuem culpas pela pandemia ou rechaçam medidas de precaução. Especialista alemão em coronavírus responde a algumas delas. (18/09)

A evolução da pandemia de covid-19 O risco de festas familiares para a transmissão da covid-19 Em alguns casos, basta um infectado para causar um surto e espalhar a doença por diversas regiões. Apesar do potencial para propagar o coronavírus, superdisseminadores podem também ser uma arma no combate à pandemia. (28/09)

A evolução da pandemia de covid-19 Cidade onde a covid-19 surgiu volta à normalidade Considerada o "marco zero" da pandemia do novo coronavírus, Wuhan tem ruas comerciais cheias e festas em piscinas. A cidade chinesa não registra novos casos desde maio, e moradores criticam a resposta global à pandemia. (28/09)

A evolução da pandemia de covid-19 Mundo ultrapassa marca de 1 milhão de mortes por covid-19 EUA e Brasil concentram 35% das mortes oficialmente identificadas no mundo, apesar de representarem apenas 7% da população global. Secretário-geral da ONU pede mais "liderança responsável" e diz que "desinformação mata". (29/09)

A evolução da pandemia de covid-19 Testes rápidos para nações pobres A OMS anunciou a distribuição de 120 milhões de testes rápidos para países pobres, afirmando se tratar de um meio simples e barato de interromper cadeias de transmissão do coronavírus. Acordo foi firmado entre fabricantes de teste rápido e a Fundação Bill e Melinda Gates. Campanha faz parte de iniciativa global lançada em abril por OMS, Comissão Europeia, Fundação Gates e o governo francês.(30/09)

A evolução da pandemia de covid-19 Mundo pode ter vacina contra covid-19 até o fim do ano, diz OMS Diretor-geral da Organização Mundial da Saúde diz haver esperança de que imunizante contra o coronavírus esteja disponível ainda em 2020, enquanto entidades avançam em estudos pelo mundo. (06/10)

A evolução da pandemia de covid-19 Coronavírus pode sobreviver por até 28 dias em superfícies A 20 °C, o novo coronavírus é "extremamente robusto" em superfícies lisas, como telas de celulares, sobrevivendo por 28 dias sobre vidro, aço inoxidável e cédulas de dinheiro feitas de plástico. Pesquisadores da Austrália testaram o Sars-Cov-2 em ambientes escuros sob três temperaturas e concluíram que a capacidade de sobrevivência do vírus diminui conforme aumenta o calor no ambiente.

A evolução da pandemia de covid-19 Reinfecção pelo coronavírus pode ser mais grave, diz estudo Pesquisadores chamam atenção para caso de americano que contraiu covid-19 pela segunda vez e precisou de ajuda respiratória. Constatação pode mudar não só corrida por vacina, como forma como mundo combate a pandemia. (13/10)

A evolução da pandemia de covid-19 Sindemia? Covid-19 pode ser mais que uma pandemia Glossário da crise do coronavírus ganha novo termo. Ele reflete a ideia de que o vírus não atua simplesmente sozinho, mas sim compactuando com outras doenças. E isso demanda uma abordagem diferente. (14/10)

A evolução da pandemia de covid-19 Cães farejadores de covid: eficazes e baratos Pesquisadores da Finlândia já estão utilizando cachorros treinados para detectar o coronavírus, com precisão de quase 100%. Preconceito de ser diagnosticado por um animal explica desinteresse de políticos. (23/10)

A evolução da pandemia de covid-19 Recuperados da covid-19, mas ainda não saudáveis Estudos iniciais apontam que pelo menos metade dos pacientes infectados lidam com exaustão e falta de ar até meses após terem sido considerados curados. Efeitos a longo prazo do coronavírus ainda intrigam pesquisadores. (25/10)

A evolução da pandemia de covid-19 Europa enfrenta alta alarmante de mortes por covid-19 Em meio a uma segunda onda de infecções, países europeus batem recordes de óbitos pelo coronavírus em meses e aumentam restrições. Número de mortes diárias no continente aumentou quase 40% em relação à semana anterior, diz OMS. (27/10)

A evolução da pandemia de covid-19 Alemanha anuncia lockdown parcial para conter segunda onda Merkel e governadores endurecem medidas em meio a recordes de novos casos de covid-19. Restaurantes, bares e cinemas voltarão a fechar por todo mês de novembro. Escolas e creches permanecem abertas. Também na França foi decretado lockdown parcial em todo o país, incluindo o fechamento de restaurantes e bares. "Fiquem em casa o máximo possível e respeitem as regras", pediu o presidente. (28/10)