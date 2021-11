Sabine Kinkartz já trabalhava para a Deutsche Welle nos tempos em que se escutava notícias do resto do mundo por ondas curtas.

Ela era apresentadora de rádio ainda quando a DW tinha sua sede em Colônia e foi correspondente em Berlim antes mesmo de Angela Merkel se tornar chanceler federal.

Os atos do governo, do Parlamento alemão e das centenas de lobbies empresariais no distrito governamental foram seu foco por muito tempo. E uma das coisas que ela aprendeu é que, no final, geralmente tudo gira em torno de poder e dinheiro.

E reportar sobre isso ainda motiva Kinkartz, embora ela se interesse muito mais sobre como as pessoas com menos poderes lidam e vivem com as decisões dos políticos.