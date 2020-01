Alemanha confirma três novas infecções por coronavírus

A Alemanha confirmou nesta terça-feira (28/01) outros três novos casos do novo tipo de coronavírus no país. Os três trabalham na mesma empresa do primeiro infectado. Os casos são considerados as primeiras transmissões de pessoa para pessoa fora da Ásia.

"Esses pacientes são funcionários de uma empresa da região de Starnberg, na Baviera, onde a primeira pessoa infectada trabalha", afirmou o Ministério da Saúde em nota. Outros 40 funcionários da multinacional alemã Webasto estão sendo monitorados e farão testes na quarta-feira.

Todos os quatro infectados estão numa ala de isolamento de um hospital em Munique. O primeiro infectado no país foi um homem de 33 anos, que participou de um treinamento na sede da Webasto, em Stockdorf, dado por uma colega chinesa, que havia chegado à Alemanha no dia 19. A multinacional possui escritórios na China e uma grande fábrica na região de Wuhan.

A chinesa que ministrou o treinamento não apresentava sintomas e começou a se sentir mal apenas na viagem de volta. O período de incubação do novo coronavírus é de 1 a 14 dias e já se sabe que ele pode ser transmitido antes do aparecimento dos primeiros sintomas.

A funcionária chinesa vive em Xangai, mas seus pais moram na região de Wuhan, epicentro do novo vírus, e a haviam visitado recentemente. Após retornar à China em 23 de janeiro, ela teria recebido tratamento médico, e o vírus foi diagnosticado. Assim que recebeu essa informação, na última segunda, a Webasto disse ter informado as autoridades de saúde na Baviera.

De acordo com uma porta-voz do Instituto Robert Koch, esses são os primeiros casos de transmissão do coronavírus de pessoa para pessoa fora da Ásia. Apenas dois casos semelhantes foram confirmado no Vietnã e no Japão.

Diante das infecções, a Webasto fechou sua fábrica em Stockdorf e dispensou os funcionários até o fim desta semana. A empresa – uma grande fornecedora da indústria automotiva, com 13,4 mil funcionários e um faturamento anual de 3,4 bilhões de euros – também cancelou todas as viagens de negócios programadas neste mesmo período. Já as viagens à China foram suspensas por no mínimo duas semanas. BMW, Audi e Siemens também informaram que somente viagens imprescindíveis à China serão realizadas.

Autoridades de saúde alemã descartam ainda nesta terça-feira outro caso suspeito de coronavírus em Berlim. A paciente teria estado numa região de risco e apresentaria os sintomas da doença. Ela foi isolada num hospital da capital alemã. Posteriormente, a suspeita foi descartada após o teste para identificar o vírus dar negativo.

O novo coronavírus já deixou mais de 100 mortos e mais de 4,5 mil doentes. A grande maioria dos casos foi registrada na China. As primeiras infecções do vírus, batizado provisoriamente de 2019-nCoV pela OMS, foram detectadas na cidade chinesa de Wuhan no final do ano passado e remontam a um mercado de animais selvagens e peixes, que agora foi fechado. O vírus pode ter sido transmitido através do contato direto entre humanos e animais, ou simplesmente através do ar.

Além da China, há casos confirmados também em Hong Kong, em Macau, em Taiwan, na Tailândia, nos Estados Unidos, na Austrália, no Japão, na Malásia, em Cingapura, na França, na Coreia do Sul, no Vietnã, no Canadá, na Alemanha e no Nepal.

O surto da doença é causado por um novo tipo de coronavírus, semelhante ao da Síndrome Respiratória Aguda Grave (Sars), que matou quase 800 pessoas em todo o mundo durante uma epidemia ocorrida entre os anos 2002 e 2003 e que também começou na China. Os sintomas são febre e cansaço, acompanhados de tosse seca e, em muitos casos, dificuldades respiratórias.

