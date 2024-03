Alemanha começa a lançar ajuda sobre o norte de Gaza

Avião da Força Aérea alemã lançou alimentos no norte do enclave palestino. Antes de partir para viagem ao Oriente Médio, chanceler federal Olaf Scholz adverte sobre risco de ofensiva israelense em Rafah, no sul de Gaza.

A Alemanha começou neste sábado (16/03) a lançar por via aérea ajuda ao norte de Gaza, três dias após o ministro da Defesa, Boris Pistorius, ter autorizado a medida para aliviar a crise humanitária no enclave palestino.

Um avião Hércules C130 lançou, de uma altura de cerca de mil metros, quatro toneladas de alimentos sobre Gaza, informou a Força Aérea alemã na rede social X.

Os lançamentos foram realizados após o Hércules, que pode transportar até 18 toneladas de carga, decolar da Jordânia. A primeira entrega de ajuda humanitária da força aérea alemã, através da ponte aérea promovida pela Jordânia, ocorreu poucas horas depois de o chanceler federal alemão, Olaf Scholz, ter partido para o país para se reunir com o rei jordaniano Abdullah 2°.

Os dois líderes devem discutir a situação na Faixa de Gaza e no Oriente Médio. No domingo, o chanceler alemão viajará também para Israel, onde vai se reunir com o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, e com o presidente israelense, Isaac Herzog.

Antes partir, Scholz alertou para o perigo de uma ofensiva militar terrestre do exército israelense em Rafah, no extremo sul da Faixa de Gaza, para evitar uma grande tragédia humana.

"É importante que uma ofensiva em grande escala em Rafah, para onde fugiram muitas pessoas que já não têm um lugar seguro em Gaza, não cause uma grande tragédia humana", disse Scholz em Berlim.

As declarações foram feitas após o primeiro-ministro Netanyahu, ter aprovado um plano do exército israelense para atacar Rafah.

Scholz afirmou existir o risco de a ofensiva resultar em "muitas e terríveis baixas civis, que devem ser evitadas a todo o custo".

A mensagem deve ser também transmitida ao próprio Netanyahu durante um encontro no domingo, conforme indicou o seu porta-voz, Steffen Hebestreit, na sexta-feira.

Na sexta-feira, chegou à Faixa de Gaza o primeiro barco de ajuda humanitária desde o acirramento do conflito entre o grupo Hamas e Israel, em 7 de outubro.

jps (Lusa, ots)