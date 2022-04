Alemão é investigado após tomar vacina 87 vezes

Homem de 60 anos que vive no leste alemão é suspeito de ter tomado imunizante contra a covid-19 dezenas de vezes com o objetivo de vender certificados para céticos da vacinação.

Um homem de 60 anos passou a ser investigado na Alemanha após se vacinar pelo menos 87 vezes contra a covid-19. Ele é suspeito de ter tomado os imunizantes dezenas de vezes com o objetivo de vender ilegalmente certificados de vacinação.

O suspeito, cujo nome não foi divulgado em acordo com as leis de privacidade alemãs, teria frequentado durante meses centros de vacinação no estado da Saxônia, até ser flagrado pela polícia no mês passado, segundo informou neste domingo (03/04) a agência alemã de notícias DPA.

O homem da cidade de Magdeburg não foi preso, mas passou a ser alvo de uma investigação por emissão não autorizada de certificados de vacinação e falsificação de documentos. Ele foi flagrado em um centro de vacinação em Eilenburg, ao comparecer para receber a dose do imunizante pelo segundo dia consecutivo.

A polícia apreendeu vários cerificados de vacinação em branco e abriu um inquérito contra o suspeito. Não se sabe qual o impacto das 87 doses de vacina de diferentes farmacêuticas no organismo do suspeito.

Suas ações despertaram suspeita pela primeira vez em um cetro de vacinação em Dresden, segundo um porta-voz da Cruz Vermelha alemã. Os outros centros de vacinação da região foram então alertados para chamarem a polícia caso ele aparecesse para receber novas doses. Segundo as informações, ele se apresentava com seu nove verdadeiro.

Antivacinas tentam driblar restrições

As datas das aplicações foram registradas e puderam ser verificadas no sistema de saúde do estado. Segundo os dados, ele teria recebido pelo menos 87 doses desde meados de 2021.

Nos últimos meses, a polícia realizou várias operações para combater a falsificação de certificados de vacinação.

Algumas pessoas que são contra a vacina e se recusam a receber as doses tentam obter certificados falsos para driblar as restrições impostas pelas autoridades ao acesso a teatros, restaurantes, piscinas públicas e também aos locais de trabalho.

rc (AP, DPA)