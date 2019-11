Airbnb bane "casas de festa" após massacre na Califórnia

A empresa de aluguel temporário de casas e quartos Airbnb anunciou que decidiu proibir "casas de festas" em sua plataforma, após um massacre na Califórnia, nos Estados Unidos, ter deixado cinco pessoas mortas numa propriedade alugada através do site na última quinta-feira (31/10).

Em publicações no Twitter, o CEO da companhia, Brian Chesky, afirmou que o Airbnb está "redobrando seus esforços para combater festas não autorizadas e se livrar da conduta abusiva de hóspedes e anfitriões, incluindo conduta que leva a eventos terríveis como o de Orinda". "Precisamos fazer melhor, e nós vamos fazê-lo. Isso é inaceitável", completou o executivo.

Segundo Chesky, o Airbnb criará uma equipe de resposta rápida dedicada a "casas de festas" e expandirá a triagem manual de "reservas de alto risco", que já são sinalizadas por uma tecnologia de detecção de riscos. A medida provavelmente atingirá grandes propriedades que costumam ser alugadas apenas por uma noite.

A companhia, que deve entrar no mercado de ações em 2020, também tomará medidas contra usuários que violarem suas políticas, incluindo sua expulsão da plataforma, disse Chesky.

Na última quinta-feira, cinco pessoas foram mortas a tiros numa festa de Halloween na cidade de Orinda, perto de São Francisco, na qual estiveram presentes cerca de 100 pessoas.

A casa de quatro quartos havia sido alugada no Airbnb por uma mulher. Segundo a agência de notícias AP, que conversou com uma pessoa próxima à negociação da reserva, a hóspede disse ao proprietário que sua família, de cerca de uma dúzia de pessoas, sofria de asma e precisava de um lugar para fugir da fumaça dos incêndios que vêm assolando a Califórnia.

O proprietário teria suspeitado do aluguel de apenas uma noite em dia de Halloween e, antes de confirmar a reserva, lembrou à locatária que festas não são permitidas na residência.

O dono da casa, Michael Wang, contou que sua esposa chegou a procurar a mulher na quinta-feira à noite, depois de vizinhos terem alertado sobre a festa. A locatária disse que só havia uma dúzia de pessoas na casa, mas Wang afirmou que podia ver mais pessoas pelo vídeo de uma câmera de segurança que fica na entrada.

"Nós chamamos a polícia. Eles estavam a caminho de lá para impedi-los, mas, antes de chegarmos, vizinhos nos mandaram uma mensagem dizendo que havia acontecido um tiroteio", disse Wang ao jornal San Francisco Chronicle.

A polícia ainda não prendeu um suspeito, e as motivações do ataque não foram esclarecidas. Duas armas foram encontradas na propriedade, segundo autoridades. Ao todo, cinco pessoas morreram, e vários ficaram feridos por bala ou se machucaram em meio ao pânico que se seguiu.

Um rapaz que estava na festa disse que todo mundo estava dançando e curtindo a música quando, de repente, ouviram-se tiros e pessoas começaram a correr. Os gritos pareciam durar para sempre, disse ele à agência AP, se identificando apenas como Devon.

"As pessoas estavam caindo, e amigos ajudavam amigos. Foi uma situação assustadora, e, em meio ao pânico, houve mais tiros", relatou a testemunha.

Três pessoas morreram no local, e outras duas faleceram no hospital. As vítimas tinham entre 19 e 29 anos. O pai de um dos mortos contou que seu filho tinha sido contratado como DJ da festa. "Lugar errado, hora errada", disse ele ao The East Bay Times.

Segundo relatos, o evento teria sido anunciado por meio de redes sociais como uma "festa em mansão do Airbnb". Mais cedo, o porta-voz Ben Breit afirmou que a empresa está "investigando com urgência" o que aconteceu, e já removeu a hóspede e a propriedade de sua plataforma.

