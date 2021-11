Halloween, o Dia das Bruxas, teve origem no período celta, há 2 mil anos. Nos EUA, o culto aos fantasmas e à abóbora tornou-se um grande negócio.

Para os celtas, a noite de 31 de outubro marcava o fim do verão e o final do ano. O verão era considerado o tempo da vida e, o inverno, o da morte. E estes dois mundos se encontravam em 31 de outubro. Nesta noite, eram oferecidas aos antepassados comidas saborosas. Com o tempo, as pessoas começaram a se fantasiar de morto para enganar a morte e, assim, não serem levadas por ela. No século 19, muitos irlandeses, que são descendentes dos celtas, emigraram para os Estados Unidos e levaram suas tradições. Em 1º de novembro, os católicos celebram o Dia de Todos os Santos. Em inglês, "All Hallows". Por isso, a noite de 31 de outubro é "All Hallows Evening", que, abreviado, resulta em Halloween.