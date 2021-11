Técnico alemão se demite após suposto passe falso de vacina

O clube de futebol alemão Werder Bremen anunciou neste sábado (20/11) que o técnico Markus Anfang deixou o cargo. A demissão ocorre após o Ministério Público iniciar uma investigação sobre certificados falsos de vacinação contra a covid-19 envolvendo o profissional.

Anfang justificou a decisão de deixar o time em comunicado divulgado no site do clube. "Devido ao extremo estresse causado ao clube, à equipe, à minha família e a mim, decidi renunciar imediatamente à minha função de treinador principal do Werder Bremen", disse.

Na sexta-feira, a promotoria de Bremen confirmou que apura se Anfang e seu técnico-assistente Florian Junge usaram documentações falsas da vacina anticovid. A investigação teve início após autoridades de saúde da cidade terem entrado com uma queixa criminal contra os dois.

Os promotores informaram que receberam os certificados de vacinação de ambos os acusados, que por sua vez cooperaram com a investigação e, portanto, um mandado de busca e apreensão não precisou ser executado na sexta-feira.

"Seremos capazes de esclarecer em tempo hábil se o passaporte de vacinação é realmente falso", afirmou o promotor Frank Passade à agência de notícias DPA, acrescentando que Anfang e Junge ainda entregaram outros documentos aos investigadores.

Junge anunciou que também deixaria o clube. "Sinto profundamente que meu tempo no Werder Bremen já tenha chegado ao fim. Me sinto incrivelmente ambientado aqui e desejo genuinamente o melhor ao time e a todos no clube", afirmou Junge, também citado no comunicado do time.

Na noite de quinta-feira, Anfang garantiu que recebeu as duas doses do imunizante. "Tomei minhas duas vacinas em um centro de vacinação oficial e tenho os documentos que provam isso", afirmou o técnico em comunicado. "Espero sinceramente que esse assunto seja esclarecido em breve."

Reações do clube e da liga alemã

Inicialmente, o Werder Bremen defendeu a inocência de Anfang em um comunicado publicado em seu site. Contudo, o texto parece ter sido removido mais tarde.

No comunicado mais recente, o diretor do clube, Frank Baumann, disse respeitar a decisão dos dois profissionais e afirmou que o Bremen busca agora um novo técnico.

"Markus e Florian estão assumindo a responsabilidade com seus passos e estão ajudando a acabar com a agitação que surgiu em torno do clube e da equipe nos últimos dias. Respeitamos a decisão deles e começaremos agora a procurar um novo treinador principal", disse Baumann.

A Liga Alemã de Futebol (DFL, na sigla em inglês) disse ter sido informada sobre a demissão de Anfang e declarou que seria um golpe terrível se as acusações forem verdadeiras.

"Não sabemos os fatos. Contudo, se a suspeita se confirmar seria um insulto inaceitável para todos que foram vacinados nos últimos meses e deram sua contribuição para a contenção do vírus", afirmou a DFL.

ek (AP, DPA)