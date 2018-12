Acidente de Schumacher completa cinco anos

O mistério envolve o heptacampeão mundial de Fórmula 1 Michael Schumacher cinco anos depois de um grave acidente nos Alpes franceses. No dia 29 de dezembro de 2013, o alemão sofreu lesões graves ao se chocar com um rocha enquanto esquiava. Desde então, nem uma foto sequer do ídolo vazou. O último boletim médico sobre seu estado de saúde foi divulgado em setembro de 2014.

Mas indícios ou notícias sobre o seu estado começaram a surgir há algumas semanas com a proximidade dos cinco anos do acidente e do aniversário do piloto, que completa 50 anos no dia 3 de janeiro.

O tabloide alemão Bild, o mais lido da Europa, publicou em sua edição desta sexta-feira o que se sabe do ocorrido em 29 de dezembro de 2013. Segundo o periódico, a esposa do piloto, Corinna, guarda o vídeo gravado com a câmera acoplada ao capacete do marido quando aconteceu o acidente.

O Bild detalhou como o ídolo foi transportado da estação à clínica de Grenoble, as dramáticas horas e dias seguintes, em que se temeu pela vida do heptacampeão, e os cinco meses em que ele ficou em coma.

Em 16 de junho de 2014, a família de Schumacher comunicou que o ex-corredor havia saído do coma e passaria a continuar sendo atendido em uma clínica de Lausanne (Suíça), onde permaneceu até 9 de setembro do mesmo ano, quando foi levado para seu chalé, em Gland, no cantão suíço de Vauz.

À época, um funcionário de uma empresa de transporte aéreo médico foi acusado de roubar um dos prontuários médicos sobre Schumacher e oferecê-lo a veículos da imprensa em troca de dinheiro. O suspeito foi preso, mas foi encontrado enforcado em sua cela no dia seguinte.

Em Gland, a mansão familiar se tornou uma espécie de clínica de reabilitação particular, equipada com tudo que é necessário para atender o piloto. A ex-porta-voz e atual empresária do maior vencedor da história da Fórmula 1, Sabine Kehm, e a mulher dele, Corinna, também atuam como um verdadeiro cordão de isolamento, evitando o vazamento de informações. Elas administram as contas oficiais do alemão nas redes sociais, mas se limitam, nelas, a postar recordações de grandes resultados e fotos nostálgicas.

As duas mulheres são o fio transmissor das informações autorizadas e até agora guardaram com zelo o segredo sobre o estado do ídolo, algo que nos dias e até semanas seguintes ao acidente não foi fácil, com a clínica de Grenoble cercada de jornalistas do mundo todo. A situação de Schumacher é "assunto particular", costumam responder quando surge alguma notícia ou suposta notícia sobre o piloto.

Corinna, casada com o ídolo do automobilismo desde 1995, é uma figura pública que acompanha os progressos dos seus dois filhos, Mick e Gina Maria, de 19 e 21 anos, respectivamente. O mais novo foi vice-campeão de Fórmula 4 duas vezes, campeão europeu de Fórmula 3 e no próximo ano disputará a Fórmula 2. Já a mais velha se dedica à equitação.

A evolução de Mick nos circuitos transformou os seus companheiros ou amigos em "fonte" jornalística para veículos de imprensa ansiosos por depoimentos sobre como a família lida com a situação.

Em novembro, a revista Bunte deu grande destaque para declarações do arcebispo Georg Gänswein sobre o estado de saúde de Schumacher, embora elas se refiram a uma visita efetuada ao chalé familiar em 2016.

"Ele consegue sentir as pessoas em redor dele. Sentei-me à frente dele, segurei-lhe as duas mãos e olhei para ele. O rosto é, como todos sabemos, o típico rosto de Michael Schumacher, só está um pouco mais inchado. Ele sente que pessoas amorosas estão à sua volta, a cuidar dele e, graças a Deus afastando os demasiado curiosos. Uma pessoa doente precisa de discrição e compreensão", disse o religioso.

Também no mês passado, o jornal britânico Daily Mail publicou em uma reportagem que o piloto não está em coma nem respira com a ajuda de aparelhos. A notícia não foi desmentida pela família Schumacher, ao contrário de outras informações divulgadas nos últimos anos por tabloides.

Em 2017, a família ganhou um processo contra a própria revista Bunte por violação do direito a intimidade, devido à publicação de informação falsa sobre o estado de saúde do heptacampeão.

Em dezembro de 2015, a revista, especializada em notícias sobre celebridades, publicou uma matéria na qual uma fonte afirmava, em anonimato, que o ex-piloto havia se recuperado e conseguia andar com ajuda de fisioterapeutas. Na época, a agente de Schumacher desmentiu a reportagem. Recentemente, a família também desmentiu a notícia de uma revista suíça que informou que o ex-piloto seria transferido para uma casa na Espanha.

Para acalmar um pouco tanto interesse midiático, os Schumacher divulgaram em novembro deste ano uma entrevista inédita, feita com perguntas dos fãs e realizada pouco antes do acidente.

O Bild também convidou os leitores a enviarem à redação fotos ou lembranças pessoais relacionados com o piloto para publicá-las na próxima quinta-feira (03/01), num especial para celebrar o aniversário de 50 anos do piloto.

