Ayrton Senna foi um piloto brasileiro, tricampeão mundial na Fórmula 1 e consagrado como uma das maiores estrelas mundiais do automobilismo de todos os tempos.

Em 1991, Senna conquistou o campeonato mundial de Fórmula 1 no Japão, se tornando o mais jovem tricampeão da categoria. Ainda menino, Ayrton da Silva foi diagnosticado com um problema de coordenação motora e, para o seu tratamento, ganhou o seu primeiro kart de pedal. A terapia virou paixão, no kart ele conquistou diversos títulos brasileiros e sul-americanos. Nascia ali a lenda. A morte prematura deste ídolo do automobilismo aconteceu durante o Grande Prêmio de San Marino em um acidente no dia 1º de maio de 1994.