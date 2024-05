Senna liderava o GP do Brasil de 1991, mas no decorrer da prova começou a perder algumas marchas. E faltando dez voltas, a McLaren do brasileiro ficou apenas com a sexta marcha. Interlagos é um circuito conhecido por ser de média velocidade e curvas fechadas. Senna ganhou a prova no braço, e não teve forças para sair sozinho do carro. Na cerimônia, mal conseguiu erguer o troféu.