Lewis Hamilton

Tricampeão mundial é responsável por trazer brilho e glamour ao universo relativamente discreto da Fórmula 1. Ninguém consegue parar o britânico, mesmo que ele seja hoje mais pop star do que piloto de corrida.

Quando estreou nas pistas, em 2007, Hamilton foi o primeiro e até hoje é o único negro na elite do automobilismo. Com o tempo, ele se sobressaiu por seu estilo de pilotar ambicioso e, algumas vezes, até egoísta, o que o levou a seu primeiro título mundial, em 2008. Depois disso, Hamilton continuou ocupando as manchetes de jornais, embora menos por causa do esporte.