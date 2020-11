1922: BBC inicia suas transmissões

As transmissões regulares da BBC, entretanto, começaram somente em janeiro do ano seguinte. E em 1927, ela se tornou oficialmente a "British Broadcasting Corporation".

Mais de um milhão de lares no Reino Unido haviam adquirido a licença radiofônica para acompanharem tão sensacional acontecimento para a época. O mentor intelectual e fundador da BBC foi John Reith, que sonhava com uma emissora que transmitisse ao mesmo tempo educação, informação e entretenimento.

Traje de gala

Conta-se que, até o início da Segunda Guerra Mundial, Reith obrigava seus funcionários do turno da noite a entrarem no Broadcasting House em traje de gala. Se bem que esta elegância realmente faria mais efeito se fosse usada na televisão. Aliás, a BBC havia estreado sua televisão em 1936 no Alexandra Palace, embora poucas pessoas pudessem se dar ao luxo de comprar um aparelho de televisão.

Em 1932, o Empire Service havia iniciado as transmissões em inglês. O serviço internacional foi iniciado pouco antes da guerra, em princípio para as nações ameaçadas pela Alemanha nazista, ou seja, em português, francês, alemão, italiano e espanhol.

A importância da emissora além das fronteiras da Grã-Bretanha escalou durante a Segunda Guerra. As populações dos territórios ocupados pelos nazistas e os próprios alemães buscavam notícias, apesar destes estarem ameaçados de morte se fossem pegos procurando informações não maculadas pelo regime de Hitler.

Guerra da pouca informação

A BBC, por seu lado, também não divulgava tudo. Evitou, por exemplo, noticiar vitórias e derrotas tanto dos nazistas como dos Aliados. O próprio ministro da Propaganda de Hitler, Joseph Goebbels, que também não se preocupava em divulgar notícias negativas, reconheceu que a BBC havia vencido a "invasão intelectual da Europa".

As transmissões da televisão BBC foram interrompidas no dia 1º de setembro de 1939. A transmissão ao vivo da entronização da Rainha Elizabeth 2ª, em 2 de junho de 1953, entretanto, marcou o início da era da televisão no mundo.

Com o passar do tempo, a rádio e a televisão da BBC, seus comentaristas especializados e inúmeros correspondentes espalhados pelo mundo para divulgar os acontecimentos nos quatro cantos do planeta, tornaram a British Broadcasting Corporation um respeitado veículo de informação.