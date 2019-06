1886: Morria Ludwig 2º, o rei dos belos castelos na Baviera

O rei Ludwig 2º morreu com apenas 40 anos de idade, mas sua herança arquitetônica fez com que ele ficasse vivo no coração de muitas pessoas. Apesar de o rei ter sido criticado por seus caros projetos, hoje eles atraem milhares de pessoas de todo o mundo.

Hipersensível, o rei da Baviera Ludwig 2º (1845–1886) viveu e governou entre os sonhos românticos de soberania e as coações de uma monarquia moderna. Os inúmeros castelos que mandou construir na Alta Baviera são expressão do desejo frustrado de concentrar o poder em suas mãos, como um autocrata dos velhos tempos.

Nascido no Castelo de Nymphenburg, em Munique, Ludwig 2º passou os primeiros anos de vida em Hohenschwangau, o castelo neogótico do pai, o rei Maximilian 2º. Herrenchiemsee, a réplica de Versalhes construída numa ilha no lago de Chiemsee, simboliza mais do que qualquer outro prédio o desvario de Ludwig 2º pela majestade derivada de um "direito divino" segundo os moldes da França no século 17.

Salão dos Espelhos no castelo Herrenchiemsee

Linderhof, construído no local em que Maximilian 2º tinha um pavilhão de caça, foi construído entre 1870 e 1872 em forma de "U", cuja ala central é formada por um dormitório gigantesco.

Neuschwanstein, construído a partir de 1868 "no estilo genuíno dos antigos burgos de cavaleiros medievais", conforme o próprio Ludwig 2º escreveu ao compositor Richard Wagner, marca o capítulo final da vida do rei. Foi de lá que ele partiu para uma viagem sem retorno, poucos dias depois de ser destronado em consequência de seus problemas mentais.

Os médicos haviam atestado que ele sofria de esquizofrenia paranoica. Ele morreu misteriosamente nas águas do Würmsee (hoje Starnberger See), em 13 de junho de 1886, juntamente com o médico que o acompanhara de Neuschwanstein para o Castelo de Berg, às margens do lago.

