Zimbabué: Advogados protestam na capital contra violência policial e repressão sistemática

"Acabem com a violência patrocinada pelo Estado", "não à brutalidade policial" e "não toquem nos advogados" eram algumas das frases expostas nos cartazes empunhados pelos advogados, que protestavam nas suas vestes oficiais e com a cabeça envolta em gaze embebida em sangue falso.

"Estamos aqui como cidadãos e agentes da lei para marchar contra a brutalidade policial", referiu uma das manifestantes, Sandra Dhizwani, citada pela France-Presse.

Na semana passada, o advogado Doug Coltart foi agredido pela polícia a caminho de uma esquadra, onde iria defender um cliente sob custódia.

Uma representante da Associação de Advogados do Zimbabué pelos Direitos Humanos referiu que os magistrados estão "preocupados com o aumento da violência".

"Em 01 de agosto de 2018, vimos, pela primeira vez, soldados a abrirem fogo sobre civis desarmados, matando pelo menos seis pessoas", disse ainda Roselyn Hanzi.

Numa petição apresentada ao Ministério do Interior, os advogados pediram à polícia para "não recorrer à força de uma forma desproporcional, à tortura, a uma escalada do tratamento cruel, desumano e degradante (...) nem realizar detenções arbitrárias".

A manifestação foi acompanhada por polícias que não utilizaram equipamento antimotim, contrastando com a atuação da semana passada, em que as forças de segurança dispersaram centenas de apoiantes do principal partido da oposição, o Movimento para a Mudança Democrática (MDC), recorrendo a gás lacrimogéneo e a bastões.

Os manifestantes realizaram uma marcha entre o edifício do Supremo Tribunal do Zimbabué e a sede do Ministério do Interior.

Autoridades policiais têm sido acusadas veementemente de excesso de violência no controlo dos protestos

Repressão sistemática

No final de 2017, Emmerson Mnangagwa sucedeu ao Presidente Robert Mugabe, que durante 37 anos governou um país financeiramente devastado.

A oposição e a sociedade civil acusam o novo Presidente de reprimir sistematicamente as suas manifestações contra a deterioração contínua das condições de vida da população.

Pelo menos 17 pessoas foram mortas pelas forças da lei em janeiro durante manifestações contra a duplicação de preços dos combustíveis. Desde então, várias organizações não-governamentais documentaram cerca de 50 casos de rapto ou tortura e centenas de detenções de opositores, sindicalistas ou membros da sociedade civil.