Robert Mugabe é um professor, político e antigo revolucionário do Zimbabué. Foi Presidente deste país de 1987 a 2017.

Robert Mugabe liderou o Zimbábue de 1980 a 2017, primeiro como primeiro-ministro e, a partir de 1987, como Presidente com poderes executivos. Mugabe foi professor primário na antiga Rodésia, Zâmbia e Gana entre os anos 1942 e 1960. Participou no movimento de Joshua Nkomo, a União Popular Africana do Zimbábue (ZAPU) e em 1963 fundou a União Nacional Africana do Zimbábue - Frente Patriótica (ZANU-PF). Foi preso em 1964 devido às suas atividades políticas, tendo sido libertado em 1974, altura em que parte para Moçambique. Liderou uma guerrilha que se opõe ao Governo de minoria branca na Rodésia de Ian Smith. Com o acordo de paz de Lancaster House, assinado em Londres em 1979, após meses de negociações, Mugabe voltou para a antiga Rodésia, onde se tornou primeiro-ministro em 1980 através das primeiras eleições democráticas do Zimbabué. Após um levantamento militar, renunciou à Presidência em 21 de novembro de 2017.