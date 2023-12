Wolfgang Schäuble (1942-2023): um veterano da política alemã

Wolfgang Schäuble, nascido em 1942, foi uma espécie de personificação da história política da Alemanha – primeiro a Alemanha Ocidental, depois o país reunificado. O democrata-cristão era membro do Parlamento alemão, o Bundestag, desde 1972 – um recorde nos cerca de 150 anos de história dos parlamentos nacionais alemães. Uma vida sem política era inimaginável para Schäuble.

"Sou parlamentar por paixão", dizia. Quando lhe perguntaram numa entrevista como se sentia por ter moldado a política no Bundestag durante meio século, Schäuble respondeu com um toque típico da sua ironia intelectual: "Já está a ver como a política é divertida".

Wolfgang Schäuble morreu na terça-feira (26.12) ao início da noite, rodeado pela sua família, que informou a agência de notícias alemã DPA sobre o seu falecimento na manhã desta quarta-feira (27.12).

Momentos decisivos

Dois momentos decisivos moldaram a vida política e privada de Schäuble: O primeiro foi uma tentativa de assassinato em 1990, que o colocou numa cadeira de rodas para o resto da vida.

Wolfgang Schäuble movia-se em cadeira de rodas desde que foi baleado em 1990 Foto: Christian Thiel/imago

Uma década mais tarde, teve de renunciar à presidência dos Democratas-Cristãos (CDU) e, consequentemente, à perspetiva de um dia tornar-se chanceler alemão.

Filho de um político local da CDU de Freiburg, estudou economia e tornou-se advogado com doutoramento. Em 1984, o recém-eleito chanceler Helmut Kohl convocou-o para chefiar o poder a partir de Bona. Tornou-se assim chefe da Chancelaria Federal.

Em 1989, Schäuble foi nomeado ministro do Interior da Alemanha e os acontecimentos daquele ano catapultaram-no para o centro das atenções: após a queda do Muro de Berlim, desempenhou um papel fundamental na negociação da reunificação da República Federal da Alemanha (Alemanha Ocidental) e da República Democrática Alemã (Alemanha Oriental).

Apenas algumas semanas depois, em 12 de outubro de 1990, foi baleado por um homem com problemas mentais numa reunião eleitoral. Ficou paralisado da terceira vértebra para baixo e passou a mover-se em cadeira de rodas. Mas desistir nunca foi uma opção. "Não posso mudar o que aconteceu, mas enquanto viver, viverei", disse semanas depois.

Escândalo das doações da CDU

Em 1998, Schäuble tornou-se presidente da CDU. O chanceler Helmut Kohl enfatizou repetidamente que desejava que Schäuble fosse o seu sucessor. Mas não foi isso que aconteceu.

No final de 1999, soube-se que durante o mandato de Kohl foram feitas doações ilegais ao partido e que existiam contas bancárias secretas. Algumas semanas depois, Schäuble admitiu ter recebido 100.000 euros de um traficante de armas pelas contas ilícitas da CDU. Nessa altura, renunciou ao cargo de presidente do partido. Foi um "golpe enorme", admitiu Schäuble em entrevista ao jornal suíço Neue Zürcher Zeitung.

Nos anos em que a CDU esteve na oposição (1998-2005), Wolfgang Schäuble concentrou-se na política externa e de segurança.

Na década de 1990, o então chanceler Helmut Kohl disse que queria que Wolfgang Schäuble fosse o seu sucessor Foto: Franz-Peter Tschauner/dpa/picture alliance

No grande Governo de coligação liderado pela CDU, a partir de 2005, tornou-se ministro do Interior e depois ministro das Finanças. "Um cão duro", foi como a oposição o descreveu.

Depois das eleições federais na Alemanha em 2009 que resultaram numa coligação dos partidos CDU/CSU e FDP, tornou-se ministro das Finanças. No cargo, promulgou o maior pacote de austeridade na história da Alemanha moderna. Durante a incerteza que surgiu em 2009 sobre o futuro da moeda comum, o euro, tornou-se um "bicho-papão" para muitos gregos e portugueses pela prescrição de medidas de austeridade rigorosas no âmbito da política europeia comum e dos programas de resgate financeiros.

Um emprego de sonhos

Em outubro de 2017, Wolfgang Schäuble tornou-se presidente do Parlamento federal alemão. Simbolicamente, é o segundo cargo político mais importante do país.

Nesta função, foi respeitado como um dos melhores oradores do Parlamento. Com a sua mente perspicaz, a sua profunda compreensão fundamental da democracia alemã e o seu humor, liderou as sessões do Bundestag como um "apaixonado". Parecia ter encontrado o emprego dos seus sonhos.

Schäuble forçou com confiança até mesmo a Alternativa para a Alemanha (AfD), populista e de extrema-direita, a cumprir as convenções parlamentares – com duras objeções, repreensões e multas. Mesmo a ex-chanceler Angela Merkel não ficou imune à sua repreensão caso excedesse o seu tempo no uso da palavra.

Em 2021, regressou ao Bundestag como "legislador regular", mas manteve-se sempre como um deputado relevante.

Antiga chanceler Angela Merkel e Wolfgang Schäuble no Parlamento em Berlim em 2015 Foto: Rainer Jensen/dpa/picture alliance

Influente mesmo em idade provecta

Wolfgang Schäuble permaneceu um visionário até mesmo na velhice. Procurou sempre desafios intelectuais. No início de 2021, publicou um livro intitulado "Experiências limítrofes – como crescemos em crises". O manual é uma espécie de credo da sua vida enquanto político. Mostra a curiosidade de Schäuble, o seu prazer nas discussões e a sua diversão na inovação. Durante a pandemia da Covid-19, Schäuble viu uma oportunidade para superar a "imobilidade" na Alemanha. "Muitas pessoas no nosso país sentem que a mudança é necessária", profetizou na altura.

Uma das suas citações resume-o bem: "Temos a liberdade de tornar o mundo em que vivemos melhor, de poder realizar grandes coisas". Wolfgang Schäuble acreditou nisso durante toda a vida.