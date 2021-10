UNITA anuncia congresso para definir novo presidente

A decisão foi tomada esta quarta-feira (20.10) na primeira reunião extraordinária da Comissão Política da União Nacional para Independência Total de Angola (UNITA), o órgão deliberativo mais importante entre congressos e anunciada pela secretária da comissão, Clarice Caputo.

Segundo Caputo, "a Comissão Política da UNITA ouviu a posição do presidente do partido sobre a necessidade da realização do XIII congresso, e aprovou com 222 votos (99,4 %), um voto contra (0,4%) e onze abstenções (4,7%) a realização do congresso até 4 de dezembro de 2021".

A marcação de um novo congresso surge na sequência da anulação do XIII Congresso, em que foi eleito Adalberto da Costa Júnior, pelo Tribunal Constitucional (TC) que deu razão a um grupo de supostos militantes do partido do "Galo Negro" que pediam a destituição do presidente devido a alegadas irregularidades registadas no congresso, designadamente o facto de ter concorrido sem renunciar à nacionalidade portuguesa.

Caputo e Adalberto Costa na reunião da Comissão Política

Além da data, a direção do maior partido da oposição angolana também discutiu o programa - ainda não divulgado - do próximo congresso que vai eleger o presidente do Galo Negro. Até lá, é Isaías Samakuva, que liderou a UNITA durante 16 anos, quem assume as rédeas do partido, bem como os seus órgãos de gestão, que já foram reconduzidos.

Apoio a ACJ

Para a UNITA, o acórdão do TC, que anulou o congresso realizado em novembro de 2019, visou dividir o partido e travar o amplo movimento social para a mudança do sistema político.

"A primeira Reunião Extraordinária da Comissão Política da UNITA rejeita a intromissão do Tribunal Constitucional na gestão da vida interna do partido cuja autonomia é-lhe reconhecida pela Lei dos Partidos Políticos", declara Caputo.

No exterior do complexo do Sovsmo, onde decorreu a reunião extraordinária da Comissão Política da UNITA, militantes e membros da sociedade civil manifestam solidariedade ao líder destituído, Adalberto Costa Júnior. Nenhum dirigente do partido galo negro falou sobre a apresentação de candidaturas. Ainda não se sabe se Isaías Samakuva volta a concorrer tal como desejam alguns militantes da UNITA.

O certo é que o nome de Adalberto Costa Júnior é o mais aclamado pelos militantes para ser o cabeça de lista nas eleições do próximo ano. O resultado da reunião foi recebido com satisfação pelos militantes que promoveram uma vigília defronte ao Complexo do Sovsmo em Viana, onde a copula estava reunida.

Militantes da UNITA esperam decisão do partido

"Visto que foi marcado o dia 4 de dezembro como a data do congresso, estamos aqui a fazer uma vigília em apoio a Adalberto Costa Júnior para ser reeleito", disse Anita Botswana, militante que apoia da candidatura de Adalberto Costa Júnior.

Tomás Pedro Paulo, outro militante da UNITA, diz que a decisão da direção responde aos anseios dos cidadãos angolanos, que esperam ver um congresso com múltiplas candidaturas apesar de ter já um candidato preferido. "Não adianta esconder, o meu candidato é o Adalberto Costa Júnior. É a pessoa que povo escolheu. Aprendemos na UNITA que o bom administrador é aquele que dá água quando o povo pede. O povo agora quer ACJ, e eu como militante inteligente e informado, nada melhor que escolher ACJ para corresponder a expetativa do povo".

Costa Júnior vs Samakuva?

Entretanto, uma coisa é certa para Quim de Andrede, jovem que representa no local vários cidadãos apartidários: a decisão do partido interessa a todos os angolanos. "Sendo esta reunião uma prerrogativa dos militantes, nós, a sociedade, estamos aqui a pressionar a comissão política para que convoque o congresso para que Adalberto Costa Júnior seja reeleito presidente da UNITA", explicou à DW África.

Apoiantes de Adalberto Costa Júnior estavam em frente à sede do partido

O militante da UNITA Joaquim Sebastião é da mesma opinião: "Sou da UNITA e reconheço que Adalberto Costa Júnior já não é membro exclusivo da UNITA. É a figura que representa a esperança do povo angolano".

Também há quem apoie uma candidatura de Samakuva - sobretudo fora do partido. No entanto, o "grupo de pressão" no exterior do recinto da reunião considera que Isaías Samakuva não está em condições de disputar as eleições com João Lourenço, o provável cabeça de lista do MPLA.

"Senhor Samakuva tem mostrado que é conivente do sofrimento deste povo. Nós, o povo, estamos com Adalberto Costa Júnior, porque achamos ser a pessoa ideal para liderar a UNITA. Samakuva andou a brincar com a cara deste povo. Mais velho Samakuva, pega no dinheiro que fizeste e vai cuidar dos netos", afirmou um jovem.