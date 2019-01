União Africana pede a RDC para adiar anúncio de resultados finais das eleições

A União Africana pediu à República Democrática do Congo (RDC) que atrase a divulgação dos resultados finais das eleições presidenciais de 30 de dezembro. O anúncio do resultado final está programado para esta sexta-feira (18.01).

Num comunicado emitido após um encontro na Etiópia, a organização citou "sérias dúvidas” sobre os resultados provisórios já divulgados e informou que vai enviar "urgentemente" uma delegação de alto nível à RDC para encontrar uma saída para a crise pós-eleitoral.

Os resultados provisórios anunciados pela comissão eleitoral dão a vitória a Félix Tshisekedi, com 38,57% dos votos. Já Martin Fayulu, outro candidato da oposição, teria alcançado 34,8%. Mas este resultado é contestado por Fayulu, que solicitou na Justiça a recontagem dos votos.

Resultados de eleições de 30 de dezembro são contestados

"Defendemos o diálogo"

A situação pós-eleitoral na RDC foi discutida por chefes de Estado da União Africana e da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, que estiveram reunidos em Adis Abeba, na Etiópia, na quinta-feira.

A reunião de emergência foi convocada pelo Presidente do Ruanda, Paul Kagame, atual presidente da União Africana: "Há desafios que até mesmo o povo congolês e os líderes da RDC aceitam que não podem ser deixados apenas para si mesmos, mas outros africanos poderiam estar com eles na tentativa de enfrentar esses desafios", afirmo.

Moussa Faki: "Defendemos o diálogo"

O presidente da comissão da União Africana, Moussa Faki Mahammat, disse que a situação atual na RDC é complicada, mas todos os esforços devem ser feitos para garantir que a paz prevaleça.

"Nós também defendemos o diálogo e formas mais construtivas para lidar com os problemas que estarão longe de quaisquer atos de violência e intervenção ou interferência externa", disse Mahammat.

Acusações de falsificação

Segundo a Igreja Católica, o resultado oficial provisório divulgado pela comissão eleitoral não reflete o resultado verdadeiro, enquanto países como a Bélgica e França manifestaram desapontamento nos resultados.

O candidato Martin Fayulu acusa o Governo do Presidente cessante Joseph Kabila de falsificar os resultados para declarar vitória ao líder da oposição, Félix Tshisekedi, depois de o candidato do partido no poder não sair vitorioso na votação. Fayulu citou números compilados pelos 40 mil observadores eleitorais da Igreja Católica. Segundo estes dados, Martin Fayulu conquistou 61% dos votos.

A declaração da União Africana foi emitida depois de o ministro das Relações Exteriores e o vice-primeiro-ministro da RDC informarem "vários chefes de Estado e de Governo" de todo o continente sobre a crise.

SADC pede respeito pela soberania da RDC

A pressão das nações africanas deverá ter ainda mais impacto sobre o Governo congolês, que ficou incomodado com a pressão do Ocidente durante mais de dois anos de atrasos nas eleições presidenciais.

No início da semana, as 16 nações da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, que inclui Angola e África do Sul, pediram à RDC uma recontagem dos votos e um governo de unidade. Mas, num comunicado de quinta-feira, já não mencionaram esses pedidos, instando em vez disso a que o diferendo eleitoral se resolva "em sintonia com a Constituição da República Democrática do Congo e a lei eleitoral" e pedindo à comunidade internacional que respeite a soberania e "integridade territorial" da RDC.

A disputa eleitoral gera temores de um agravamento da crise política do país, que eclodiu há dois anos, quando Kabila se recusou a renunciar no final de seu mandato constitucional.

As duas últimas eleições presidenciais, em 2006 e 2011, foram marcadas por confrontos sangrentos. A República Democrática do Congo nunca teve uma transição pacífica de poder desde a sua independência da Bélgica em 1960.