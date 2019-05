O Global Media Forum decorreu nos dias 27 e 28 de maio em Bona na Alemanha, com o tema "Shifting Powers" (em português, transferências de poder) . Este é um evento focado no mundo dos média e do jornalismo, onde são debatidos os problemas e as soluções que a área enfrenta todos os dias.

De Angola vieram representantes da TV Zimbo, que têm uma parceria com a DW. O diretor-geral da estação angolana, Guilherme Galiano, esteve presente neste evento e a DW teve oportunidade de conhecer a sua visão sobre este encontro internacional.

Ouvir o áudio 02:53 TV Zimbo de Angola no Global Media Forum da DW em Bona

"É um fórum com uma multiplicidade de valências que muito nos vão ajudar primeiro porque conhecemos gente um pouco de todo o mundo, depois nós percebemos o quão diferente são as culturas. Mas encontramos também o inverso, que são os pontos comuns. É precisamente nesse plano dos pontos comuns que eu me tenho sentido agradado. Independentemente do estado de desenvolvimento de cada um dos países. Há preocupações que são transversais nomeadamente em relação ao que é o nosso dia de trabalho, que são os média e a comunicação”, disse Guilherme Galiano.

Cooperação

A DW colabora com diversos meios de comunicação por todo o mundo. Neste momento a TV Zimbo e a redação da DW Português para África têm uma parceria com um espaço de análise sobre as principais notícias europeias.

"Tem resultado muito bem no ponto de vista daquilo que tem sido a reação dos nossos telespetadores. Primeiro porque a notícia chega fresca, depois porque é uma visão fora do quadro do que estamos habituados. É uma visão da Europa vista por europeus que estando a viver in loco muitos dos assuntos dos quais eles abordam terão com certeza um conhecimento e uma mais-valia, que nos vão fazendo saber prestando a informação devida a respeito dos assuntos que vão marcando o dia-a-dia na Europa", explica Guilherme Galiano

Novos conteúdos

Outra área de cooperação são os magazines televisivos. Até agora a TV Zimbo já retransmite dois programas da DW Brasil: Futurando, um magazine científico, e o Camarote 21, um magazine cultural.

Em conjunto com a DW África, a TV Zimbo está a preparar o início de uma versão em português do magazine juvenil africano da DW: "Os 77% - Nós os Jovens", como refere Guilherme Galiano.

"O programa, "Os 77% - Nós os Jovens”, permite entre outras coisas que as matérias mais interessantes que mais pulsam no dia-a-dia dos jovens africanos possam ser discutidas na rua trazidas para os média e nomeadamente para a TV. Isto para nós é estimulante porque nós acreditamos que é do debate, da reflexão, da conversa entre os pares, entre os interessados nos assuntos que vivem no dia-a-dia que vai sair a luz que vai ajudar a resolver muitos dos problemas pelos quais nos debatemos e que infelizmente pelo menos até aqui e boa parte dos nossos dirigentes ainda não conseguiram resolver”.

Com cerca de 2000 participantes de 140 nacionalidades o Global Media Forum é uma oportunidade única dos jornalistas aprenderem com os colegas de outros países e ao mesmo tempo encontrarem novas maneiras de produzir conteúdos. Guilherme Galiano acredita muito nesta troca de ideias.

" (Nós) vamos buscando parcerias e outras soluções falando com gente um pouco de todo o lado com ideia de aprender com eles. Ouvir outras opções, encontrarmos caminhos que ajudem a sustentar o canal, que neste momento é difícil. Portanto o que vimos fazer aqui é uma troca, damos conteúdos e recebemos conteúdos também”.