Trump diz que está imune à covid-19

"Parece que estou imune, por, não sei, talvez por muito tempo, talvez por pouco tempo, talvez para toda a vida. Ninguém sabe realmente, mas estou imune", afirmou em declarações por telefone à Fox News.

"Agora têm um presidente que por ter imunidade [ao vírus], não precisa de se esconder na cave como o seu adversário", acrescentou, numa alusão ao candidato democrata às presidenciais, Joe Biden.

A questão da imunidade à covid-19 ainda está rodeada de incertezas, não se sabe com precisão o grau de proteção dos anticorpos, nem a duração dessa imunidade.

Nas declarações à Fox News, Trump também insinuou que Biden pode estar doente.

"Se olharem para o Joe, ele ontem tossia muito, depois agarrava a máscara (de proteção), depois tossia", disse.

"Não sei o que é que isso quer dizer, mas a imprensa não falou muito do caso", acrescentou.

A equipa de Joe Biden tem divulgado todos os dias os resultados dos seus testes à covid-19, que têm sido negativos até agora. Quanto a Trump, tem havido maior opacidade, com a sua equipa médica a recusar persistentemente dizer quando teve o último teste negativo, o que tem alimentado a suspeita de que esteve algum tempo sem ser testado antes do resultado positivo de 01 de outubro.

Trump será reeleito?

A pressão é alta nesta fase final do primeiro mandato de Donald Trump, com a pandemia de covid-19 a provocar mais de 213 mil mortes nos Estados Unidos e a acentuar o desastre económico, agravado pelo aumento do desemprego e protestos históricos contra a violência policial e racista.

Donald Trump, infetado com a covid-19, segue confiante na sua reeleição, mas a maioria das sondagens dá uma grande vantagem ao oponente Joe Biden. Certo é que os resultados não vão ser totalmente contados na noite eleitoral de 03 de novembro, com grande parte da população a votar por correio.