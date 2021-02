Tom Bowker: "Parece que o Gabinfo foi instrumentalizado"

Tom Bowker, editor do portal Zitamar News, trabalhou durante seis anos em Moçambique e foi expulso esta semana. O Gabinete de Informação (Gabinfo), regulador da comunicação social em Moçambique, diz que o jornalista não pode exercer a profissão no país por falta de documentos que comprovem a existência e legalidade do portal. O ministro do Interior, Amade Miquidade, decretou a expulsão de Bowker.

O jornalista garante, no entanto, que as motivações da sua expulsão não estão claras. "O que está claro aqui é que não foi por motivos burocráticos, porque se assim fosse podiam ter agido de boa fé e me chamado para explicar ao Gabinfo o que é o Zitamar News", comenta Tom Bowker numa entrevista por telefone a partir de França.

Ministro do Interior de Moçambique, Amade Miquidade

"Parece que o Gabinfo foi instrumentalizado por interesses e não gostaram da minha presença em Moçambique, para me expulsar, numa tentativa de fechar o Zitamar News e silenciar o nosso órgão de comunicação".

Porém, o jornalista assegura que o Zitamar não se vai calar. "Podemos fazer o nosso trabalho a partir de qualquer parte do mundo. Em particular, cobrindo Cabo Delgado. De Maputo já são pelo menos 2.000 km de distância, então, estando aqui em França também estamos a cobrir esse conflito de longe, embora tenhamos pessoas no terreno".

Empresa "desconhecida"

O Gabinfo colocou em causa documentos que comprovem a existência legal de Zitamar News enquanto propriedade da Zitamar LP, empresa que Tom Bowker reitera que desconhece. Explica que o órgão pertence à sua empresa Zitamar Limited e que o Gabinfo detém todas as provas legais. Mas o Gabinfo prefere ignorar esses documentos, remata Bowker.

"Parece que o Governo quer ter mais controlo no setor dos média, o que é preocupante".

Bowker continua a batalhar no sentido de reverter a decisão. "Já existe um processo no Tribunal Administrativo. As coisas já estão a decorrer no sentido de reverter a decisão ou pelo menos esclarecer a legalidade da decisão e da expulsão, que contestamos".

Tom Bowker fica, para já, banido de Moçambique por 10 anos.