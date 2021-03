SPD à frente na Renânia-Palatinado, Os Verdes na liderança em Baden-Württemberg

Nas duas primeiras eleições estaduais do grande ano eleitoral alemão de 2021, os partidos regentes - Os Verdes em Baden-Württemberg e o SPD na Renânia-Palatinado - afirmaram-se claramente. A União Democrata-Cristã (CDU), da chanceler Angela Merkel, sofreu duas amargas derrotas, seis meses antes das eleições federais. üe o que indicam as primeiras projeções divulgadas às 18 horas locais.

Esperam-se resultados concretos ao longo noite. Mas uma primeira previsão do instituto de pesquisa Infratest dimap já mostra claras tendências.

O partido Os Verdes do governador Winfried Kretschmann continua a ser a força mais forte em Baden-Württemberg com 31% dos votos. A CDU chega aos 23%. Esse seria o seu pior resultado histórico no estado. O partido populista de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD), conseguiu 12,5% dos votos. Os social-democratas do SPD obtiveram 10,5% dos votos, seguidos do Partido Democrático Liberal (FDP), com 11%. Com apenas 3,5% dos votos, o partido A Esquerda ficou à frente apenas do Freie Wähler (FW) que, com 3,0% dos votos deve entrar pela primeira vez no Parlamento de Baden-Württemberg.

Em termos puramente matemáticos, isto poderia ser suficiente para uma continuação da coligação entre Os Verdes e a CDU. No entanto, Os Verdes também têm a opção de formar uma coligação com o SPD e o FDP.

Malu Dreyer

SPD vence na Renânia-Palatinado

Na Renânia-Palatinado, tudo indica para uma vitória eleitoral da atual governadoa Malu Dreyer. O seu partido, SPD, obteve 34,5% dos votos. A CDU está bem atrás, em 26%. Tal como em Baden-Württemberg, esse seria o pior resultado de sempre da CDU na Renânia-Palatinado.

Ainda segundo as primeiras projeções, Os Verdes ficaram com 8,5% dos votos, a AfD obteve 10,5% e o FDP, 6,5%. O partido Freie Wähler (ou Eleitores Livres na tradução literal para o português) poderia chegar ao Parlamento do estado com 5,5% dos votos. De acordo com esta previsão, poderia haver uma continuação da atual aliança governamental do SPD, com Os Verdes e o FDP.