São Tomé: Funcionários das Finanças e Alfândegas em greve

De acordo com o porta-voz dos grevistas, Alexandre Costa, os funcionários daqueles quatro setores, todos pertencentes ao Ministério do Planeamento, Finanças e Economia Azul querem também que o Governo mantenha o que consideram como "direitos adquiridos", quando entrar em vigor o reajuste salarial projetado no próximo Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2021.

"Enviámos uma carta reivindicativa ao ministro desde 19 de novembro [com exigências] que até então não foram satisfeitas", disse o porta-voz dos grevistas, sublinhando que "já houve várias reuniões" com uma comissão criada pelo ministro, sem que houvesse "qualquer entendimento".

"Ainda ontem tivemos um encontro com o ministro para evitar que entrássemos em greve hoje, conforme o pré-aviso, mas foi um encontro que apesar de ter demorado mais de quatro horas não surtiu efeito", lamentou o sindicalista.

Segundo Alexandre Costa, o ministro do Planeamento, Finanças e Economia Azul "deu garantias em relação" às reivindicações, mas recusou-se a assinar o memorando nesse sentido.