São Tomé e Príncipe: Resultados provisórios dão vitória nas legislativas à ADI  

Segundo os resultados provisórios das eleições legislativas de domingo (07.10), anunciados ao final da manhã desta segunda-feira (08.10) pelo presidente da Comissão Nacional Eleitoral (CNE), Alberto Pereira, dos 55 mandatos na Assembleia Nacional, a Ação Democrática Independente (ADI), partido do primeiro-ministro, Patrice Trovoada, obteve um total de 25 eleitos, com 32.805 votos.

O Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe - Partido Social Democrata (MLSTP-PSD), liderado por Jorge Bom Jesus, conseguiu eleger 23 deputados, recebendo 31.634 votos.

Jorge Bom Jesus, ao agradecer os eleitores afirmou que "gostava de felicitar o nosso povo, e a organização no geral, sobretudo pela forma ordeira e pacifica, como decorreram essas eleições".

Formação do próximo Governo

A coligação PCD MDFM/PL e UDD e MLSTP têm um acordo de incidência parlamentar e numa conferência de imprensa Arlindo Carvalho disse que a coligação está aberta ao diálogo. A coligação obteve cinco mandatos.

Jorge Bom Jesus e Arlindo de Carvalho

“A oposição ganhou essas eleições. ADI perdeu essas eleições, e enquanto presidente da coligação devo dizer que estamos abertos ao diálogo para a formação de um Governo que seja estável", disse Arlindo de Carvalho.

O Movimento de Cidadãos Independentes de São Tomé e Príncipe elegeu dois deputados pelo distrito de Caué, no sul do país. As restantes três forças concorrentes não conseguiram eleger nenhum deputado - força do Povo (823 votos), Movimento Social Democrata - Partido Verde (499),e Partido de Todos os Santomenses (224 votos).

Na região do Príncipe, a UMPP (União para Mudança e Progresso do Príncipe) liderada por José Cardoso Cassandra, venceu as eleições. Desde 2006 UMPP vence pela terceira vez consecutiva as eleições regionais.

“Movimento verde para desenvolvimento do Príncipe, conseguiu dois mandatos. A União para Mudança e Progresso do Príncipe, obteve 2 mil 670 votos, que correspondem a cinco mandatos. Dos sete mandatos cinco são para UMPP, e dois para o Movimento Verde”, afirmou Cassandra.

Patrice Trovoada

Taxa de abstenção situou-se nos 19,35%

Registaram-se 2.351 votos nulos e 885 votos brancos. Este resultado eleitoral não deverá ser suficiente para Patrice Trovoada renovar o mandato como primeiro-ministro, já que um entendimento com os deputados independentes lhe garantiria uma maioria relativa de 27 mandatos, contra os 28 eleitos da oposição - MLSTP e coligação.

Recorde-se que em 2014, a ADI conquistou 33 lugares no Parlamento, alcançando uma maioria absoluta, enquanto o MLSTP teve 16 lugares, o PCD cinco e a UDD um.

O presidente da Comissão Eleitoral são-tomense revelou ainda que a taxa de abstenção se situou nos 19,35 por cento, ou seja, votaram 80,65% dos 97.274 eleitores inscritos.

São Tomé e Príncipe: Resultados provisórios dão vitória nas legislativas à ADI

"Tivemos uma participação maciça dos eleitores", disse Alberto Pereira, na conferência de imprensa. Além disso, explicou, esta foi a primeira eleição após a realização de um recenseamento eleitoral de raiz, em que foram retirados os nomes de pessoas que vivem no exterior ou falecidos. "Temos o número quase real", considerou.

O responsável disse ainda que a CEN "vai tratar nos próximos dias" da situação da roça Rosema, no distrito de Lembá (noroeste da ilha de São Tomé), onde a população boicotou a votação para reclamar contra a falta de "energia, estrada e água".