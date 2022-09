São Tomé e Príncipe: Jovens questionam processo que impede milhares de votar

São Tomé e Príncipe: Como a pandemia mudou a vida das pessoas

Resistência à vacinação

No início, havia resistência da maioria dos são-tomenses em aceitar a vacina contra a Covid-19, devido a rumores sobre a Astrazeneca. No entanto, com a campanha iniciada a 15 de março, aumentou a adesão da população, diz Solange Barros, coordenadora do Programa Nacional de Vacinação. "As vacinas são todas eficazes". Mas, dá conta, a adesão à segunda dose ficou muito aquém do esperado.