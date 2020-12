República Centro-Africana: Rebeldes capturam quarta maior cidade

"A cidade está sob controlo de grupos armados. Não houve violência contra os habitantes", disse à agência France-Presse o presidente da câmara de Bambari, Abel Matchipata. "Sim, eles estão na cidade", confirmou também um alto responsável do governo centro-africano.

A batalha pelo controlo da cidade levou a duas horas de troca de tiros com as forças armadas e os capacetes azuis da Missão das Nações Unidas na República Centro-Africana, precisaram responsáveis de organizações não-governamentais e das Nações Unidas.

A violência tem aumentado nos últimos dias no país, a dias das eleições presidenciais e legislativas, previstas para o próximo domingo (27.12).

Rússia envia 300 instrutores militares

A Rússia anunciou esta terça-feira (22.12) o envio de 300 instrutores militares adicionais para a RCA onde está a apoiar o governo, após uma ofensiva de grupos rebeldes descrita como uma "tentativa de golpe".

"Para ajudar Bangui a reforçar as capacidades defensivas da República Centro-Africana, a Rússia respondeu rapidamente ao pedido do governo e enviou 300 instrutores adicionais para a formação do exército nacional", disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo num comunicado.

A diplomacia russa declarou ter notificado da decisão o comité do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre sanções contra a República Centro-Africana.

Veículo militar russo nas ruas de Bangui, em outubro de 2020

No dia anterior, um diplomata russo de alto nível, Mikhail Bogdanov, tinha indicado que Moscovo não tinha enviado tropas para o país, mas tinha lá pessoal ao abrigo de acordos "sobre a formação de quadros e o trabalho dos nossos instrutores".

O porta-voz do governo centro-africano, Ange Maxime Kazagui, tinha avançado que "várias centenas" de soldados e equipamento pesado russo tinham sido enviados para o país ao abrigo de um acordo de cooperação bilateral, sem especificar o número exato nem a data da chegada.

A diplomacia russa manifestou também "grande preocupação" com os acontecimentos dos últimos dias na RCA, que levaram a "uma grave deterioração da situação de segurança".

Apelos à calma durante eleições

A procuradora do Tribunal Penal Internacional (TPI), Fatou Bensouda, apelou à calma durante as eleições presidenciais e legislativas de domingo, afirmando que possíveis crimes serão acompanhados pelo tribunal.

"Apelo, entre outros, a todos os partidos, grupos armados, atores políticos e apoiantes para que exerçam calma e contenção", afirmou a procuradora do tribunal sediado em Haia, Países Baixos, citada pela agência France-Presse (AFP).

Faustin Archange Touadéra tenta um segundo mandato

O apelo de Bensouda surge quando o Governo da RCA sustenta que está em curso uma tentativa de golpe de Estado por parte do ex-Presidente François Bozizé, enquanto os líderes dos três principais grupos armados, que ocupam grande parte do território e conduzem uma ofensiva no norte e oeste do país, anunciaram a criação de uma coligação.

"A realização de eleições numa atmosfera pacífica é essencial na República Centro-Africana para evitar a emergência de uma espiral de violência", acrescentou a procuradora. "Qualquer pessoa que cometa crimes visados pelo Estatuto de Roma, ordene, incite, encoraje ou contribua de qualquer forma para a sua realização, é passível de ser processada perante os tribunais da RCA ou do TPI", alertou.

Em novembro de 2018, o antigo líder anti-Balaka Alfred Yekatom, acusado de crimes contra a humanidade, foi entregue ao TPI. No início de 2019, Patrice-Edouard Ngaissona, considerado pelo TPI como um dos mais proeminentes líderes anti-Balaka no mundo, foi também entregue a estre tribunal.

As eleições gerais de 27 de dezembro na República Centro-Africana vão ser disputadas por 17 candidatos à presidência, incluindo o atual chefe de Estado, Faustin Archange Touadéra, numa votação que vai também decidir a composição do parlamento. Faustin Archange Touadéra procura um segundo mandato, sendo apontado como o favorito à vitória.