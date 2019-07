Recenseamento eleitoral: Governo moçambicano pede "ponto de equilíbrio"

Ciclones em Moçambique: Agora, a reconstrução

Regina

Regina trabalha com a sogra, Laina, na sua propriedade. Antes da passagem do ciclone, Regina morava com o marido e os cinco filhos numa aldeia próxima de Grudja. As inundações destruíram a sua casa e as plantações. Ela e o marido refugiaram-se em cima de uma árvore e sobreviveram. Alguns dos seus filhos morreram nas inundações, outros ainda estão desaparecidos.