Putin ordena envio de tropas russas para territórios separatistas do leste da Ucrânia

O Presidente russo Vladimir Putin ordenou ao seu ministério da defesa o envio de tropas russas de manutenção da paz para as duas regiões separatistas do leste da Ucrânia, depois de ter anunciado, mais cedo, o reconhecimento de Moscovo da independência de Donetsk e Lugansk.

Putin assinou dois decretos que pedem ao Ministério da Defesa que "as Forças Armadas da Rússia [assumam] as funções de manutenção da paz no território" das "repúblicas populares" de Donetsk e Lugansk, segundo noticia a agência France Presse (AFP).

Os decretos assinados pelo chefe de Estado russo também estabelecem consultas entre Moscovo e as repúblicas agora reconhecidas para o estabelecimento de relações diplomáticas e entram em vigor a partir do momento da sua publicação, refere o texto do Kremlin (presidência russa).

Nos textos não foi divulgado nenhum cronograma de implantação ou a sua extensão.

Entretanto, e após o anúncio de Moscovo sobre o reconhecimento da independência dos territórios separatistas, a Ucrânia fez saber que continua a considerar as regiões de Donetsk e Lugansk, incluindo as áreas controladas por separatistas pró-Rússia, parte de seu território.

Em conferência de imprensa, após o anúncio de Putin, o secretário do Conselho de Defesa e Segurança Nacional, Oleksii Danilov, salientou que Kiev continuará a cumprir "as suas obrigações" com "todos os habitantes" de Donbass.

Por sua vez, o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, fez saber que o seu país já solicitou uma reunião urgente do Conselho de Segurança das Nações Unidas face "às ações ilegais da Rússia".

"A Ucrânia solicitou uma reunião urgente do Conselho de Segurança das Nações Unidas devido às ações ilegais da Rússia. Já enviamos o pedido ao Conselho", anunciou no Twitter.

A acontecer, esta reunião será coincidentemente realizada sob a presidência russa, visto que Moscovo assume em fevereiro a presidência rotativa do Conselho de Segurança.

Sanções para breve

Alemanha, França e os Estados Unidos fizeram saber, entretanto, que responderão "de forma conjunta" ao reconhecimento das repúblicas separatistas do Donbass pela Rússia. Num comunicado publicado, na noite desta segunda-feira (21.02), o governo de Berlim afirma que a decisão do presidente russo representa "uma clara ruptura" dos Acordos de Minsk que "não pode ficar sem resposta".

Os três países "condenam severamente" esse reconhecimento da Rússia e expressam sua "total solidariedade" ao presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.

Também num comunicado publicado pouco depois do anúncio de Moscovo, a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, indicou que Joe Biden emitirá "em breve" uma ordem executiva com sanções contra a Rússia. O mesmo documento dá conta que a ordem executiva presidencial proibirá novos investimentos, comércio e financiamento dos Estados Unidos para, de ou nos territórios separatistas pró-Rússia de Donetsk e Lugansk, no leste da Ucrânia.

"Prevemos um movimento como este por parte da Rússia e estamos prontos para responder imediatamente. (...) Esta ordem executiva também fornecerá autoridade para impor sanções a qualquer determinado indivíduo a operar nessas áreas da Ucrânia", indicou Psaki, acrescentando que os departamentos de Estado e do Tesouro norte-americanos fornecerão detalhes adicionais em breve.

Residentes celebram assinatura, por parte de Vladimir Putin, dos decretos que oficializam independência das províncias separatistas ucranianas

A porta-voz frisou que em causa estão "medidas separadas e adicionais às medidas económicas rápidas e severas" que os EUA estão a preparar "em coordenação com os aliados e parceiros, caso a Rússia invada ainda mais a Ucrânia".

O mesmo fez saber a União Europeia. Segundo a presidência da República Francesa, o bloco vai adotar sanções contra entidades e indivíduos russos "proporcionais" aos anúncios de Vladimir Putin no leste da Ucrânia.

"A lista está a ser elaborada. Visaremos uma série de atividades localizadas no Donbass e diretamente relacionadas com os interesses russos, que adaptaremos aos desenvolvimentos atuais", anunciou o Palácio do Eliseu, especificando que o exame dessas sanções em Bruxelas vai começar esta terça-feira (22.02).

Numa pequena nota no Twitter, também a ministra britânica dos Negócios Estrangeiros adiantou que o Reino Unido seguirá o mesmo caminho e anunciará "novas sanções" contra a Rússia.

"[Terça-feira] vamos anunciar novas sacões à Rússia, em resposta à violação do direito internacional e ao ataque à soberania e à integridade territorial da Ucrânia", escrevei Liz Truss.

"Pretexto para invasão"

Em reação ao anúncio da noite desta segunda-feira, o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, acusou o Kremlin de "fabricar um pretexto para invadir a Ucrânia novamente" e de "adicionar gasolina" ao conflito, ao conceder ajuda financeira e militar aos separatistas na região do Donbass ucraniano.

Em comunicado, divulgado através da rede social Twitter, o político norueguês condenou a decisão da Rússia em "estender o reconhecimento à autoproclamada República Popular de Donetsk e República Popular de Lugansk".

"[Esta decisão] prejudica ainda mais a soberania e a integridade territorial da Ucrânia, corrói os esforços para a resolução dos conflitos e viola os Acordos de Minsk, dos quais a Rússia faz parte", destacou Jens Stoltenberg.

O secretário-geral da NATO realçou ainda que a Aliança Atlância mantém o seu "pleno respeito pela soberania, independência e integridade territorial da Ucrânia", da qual Donetsk e Lugansk "fazem parte".

"Os Aliados exortam a Rússia, nos termos mais fortes possíveis, a escolher o caminho da diplomacia e reverter imediatamente sua implantação militar maciça na Ucrânia e ao redor dela, e retirar suas forças da Ucrânia de acordo com suas obrigações e compromissos internacionais", enfatizou Stoltenberg.

Por sua vez, o secretário-geral da ONU, António Guterres, considerou que o reconhecimento da independência dos territórios separatistas no Donbass ucraniano "é uma violação da integridade territorial e da soberania da Ucrânia" e "incompatível com os princípios da Carta das Nações Unidas".

Também a Presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen e o Presidente do Conselho Europeu Charles Michel condenaram a decisão de Putin, dizendo que se trata de uma "flagrante violação do direito internacional bem como dos acordos de Minsk".

Artigo atualizado às 00:42 Tempo Universal Coordenado (UTC) de 22 de fevereiro de 2022.