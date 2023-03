Política Quénia

Presidente do Quénia desdramatiza protestos

Isaac Mugabi | Richard Walker | nn

há 2 horas há 2 horas

De visita à Europa, o Presidente do Quénia, William Ruto, minimizou os protestos da oposição no seu país. Apelou ainda a Pequim para encorajar o Presidente russo, Vladimir Putin, a acabar com a guerra na Ucrânia.