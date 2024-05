Posse de Mahamat Déby sinaliza fim da transição no Chade

Depois de ter vencido as eleições de 6 de maio com uma maioria esmagadora de 61%, Déby Itno, de 40 anos, tomou posse como primeiro Presidente da Quinta República do Chade, num discurso em que apelou aos seus concidadãos para "porem as querelas de lado" e trabalharem nos próximos cinco anos "para o desenvolvimento" do seu "belo país".

Novo Presidente promete segurança e desenvolvimento

"Comprometo-me a garantir a segurança de todos os chadianos sem distinção. Os próximos cinco anos serão dedicados às questões sociais, à agricultura e à pecuária. Não esqueço as infraestruturas rodoviárias, a eletricidade, a água e a habitação", prometeu.

A cerimónia marcou o fim da transição de três anos no país desde que o general Déby Itno assumiu o poder após a morte inesperada em 2021, em combates com rebeldes - segundo a versão oficial - do seu pai, Idriss Déby Itno, que governava o país com mão de ferro desde 1990.

"A questão da soberania do Chade não é negociável", sublinhou Déby Itno no primeiro discurso como Presidente, no qual se comprometeu a trabalhar com todos os parceiros.

Sissoco Embaló (Bissau, na foto) e Patrice Trovoada (São Tomé) estiveram na cerimónia Foto: Michel Euler/AP/picture alliance

Sissoco Embaló e Patrice Trovoada presentes

Na cerimónia de posse estiveram presentes os Presidentes da Mauritânia, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, cujo país detém atualmente a presidência da União Africana (UA), da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, e do Burundi, Évariste Ndayishimiye, bem como do presidente de transição do Gabão, general Brice Clotaire Oligui Nguema, entre outras personalidades.

O primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Patrice Trovoada, e o do vizinho Níger, Ali Mahamane Lamine Zeine, também estiveram presentes.