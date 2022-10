Polícia impede protesto em Luanda, correspondente da DW e manifestantes são detidos

A marcha contra a proibição do uso do cabelo crespo nas escolas em Luanda, que deveria acontecer este sábado (08.10), foi impedida pela polícia. Vários estudantes foram detidos e levados pela esquadra da polícia.

Manifestantes ouvidos pela DW disseram que apenas após estarem no local do protesto foram informados que o Governo provincial não tinha autorizado a marcha.

Relatam agressões contra ativistas e estudantes e dizem não entender o motivo da proibição do protesto. Um professor presente na marcha disse que considera ser racista a imposição das autoridades.

"Nosso cabelo é nossa identidade cultural", disse, com um cartaz nas mãos onde se lia "meu cabelo, minha identidade. Cabelo 'black' importa".

Detenções

O correspondente da DW África, Borralho Ndomba, fazia uma transmissão em direto no local quando relata ter sido abordado e levado pela polícia com outros manifestantes.

"Ao tentar questionar a razão do impedimento, forçaram-me a subir no carro e me colocaram no carro com mais três estudantes", disse.

O jornalista relata que foi obrigado a interromper as entrevistas e a filmagem e que teve a sua carteira e o telefone apreendidos. Ficou detido por cerca de uma hora.

Embora o correspondente tenha sido solto no início da tarde, ativistas dizem há ainda mais jovens detidos na sexta esquadra da polícia, localizada no distrito do Rangel, em Luanda.

O tema da proibição do uso do cabelo crespo nas escolas em Luanda voltou a baila após uma mãe ter denunciado a proibição da entrada do seu filho num dos colégios de Luanda pela mesma razão. Também uma estudante do ensino médio foi retirada da turma por não pentear o cabelo.

O Movimento dos Estudantes Angolanos (MEA) diz que já recebeu diversas denúncias.

Na última semana, a DW África tentou ouvir os Ministérios da Educação, da Cultura e do Turismo, mas sem sucesso.

Em comunicado, o Ministério da Educação condenou "a descrição que tem havido nas escolas devido ao cabelo natural dos alunos".

(em atualização)