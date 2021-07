Nyusi diz que tropas estrangeiras não pediram recompensa por intervenção

O Presidente Filipe Nyusi afirmou este domingo (26.07) que nenhum país exigiu recompensa para participar no combate ao terrorismo na província de Cabo Delgado. O chefe de Estado moçambicano reiterou, numa comunicação à nação, que o terrorismo é um fenómeno global e não pode ser combatido por um país de forma isolada.

"Não existe razão para se recear a presença e a intervenção das forças da SADC nem do Ruanda. Ninguém pediu uma recompensa a Moçambique por apoiar a salvar vidas dos moçambicanos. Pelo menos eu e o meu Governo não temos nenhum conhecimento [disto]", salientou.

Uma força do Ruanda, constituída por cerca de mil homens, já se encontra no terreno. Aguardava-se a chegada ao país de tropas da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) a partir do dia 15 de julho.

Desde outubro de 2017, a crise de segurança em Cabo Delgado resultou em mais de 2 mil mortos e 817 mil deslocados, para além da destruição de várias infraestruturas.

Tropas ruandesas já estão em Cabo Delgado - imagem de arquivo

Data de chegada não divulgada

O chefe de Estado minimizou as informações de que a chegada de tropas ruandesas antes da força da SADC teria criado um desconforto nos países da África Austral, afirmando que o assunto tinha sido decido na cimeira extraordinária do bloco em junho.

"Os países da região já estão a mobilizar-se nesse sentido, tanto que o comandante dessas forças já está em Moçambique. Na mesma cimeira extraordinária da SADC, decidiu-se que, além do apoio regional, Moçambique tinha a prerrogativa de solicitar apoio de qualquer parceiro bilateral fora da região, com primazia para os países africanos", disse o Presidente moçambicano.

Nyusi não avançou novas datas para a chegada a Moçambique da força da SADC.

O Presidente, que é igualmente Comandante em Chefe das Forças de Defesa e Segurança, indicou que a atuação das forças no terreno obedecerá a uma estrutura de comando previamente aprovada.

"A referida estrutura de comando garante que não haja confrontos, atritos nem desarticulação entre as nossas forças e forças estrangeiras. Salvaguarda, igualmente, que não haja atritos entre as diversas forças internacionais que possam vir a ser empenhadas no nosso país", explicou Nyusi.

"Liderança" das operações será de moçambicanos

Lacunas no discurso?

Filipe Nyusi disse que os moçambicanos estarão na vanguarda e na direção estratégica das operações por conhecerem melhor o terreno e o contexto, e serem os mais interessados na restauração da paz no país.

Comentando a comunicação do chefe de Estado, o analista Dercio Alfazema considerou que, nas "entrelinhas, ficou claro que ainda não há um total conforto sobre os passos seguintes em relação à vinda das tropas da SADC".

Para Alfazema, a comunicação foi abrangente. No entanto, "pode ter ficado de fora nesta comunicação casos muito específicos que foram levantados sobre a violação dos direitos humanos". O analista citou, por exemplo, o assassinato de uma mulher, que veio a público em setembro de 2020 pelas redes sociais. Nunca ficou claro se os autores deste ato teriam sido os terroristas ou elementos das forças governamentais.

lfazema considera importante que o Presidente tenha vindo esclarecer aos moçambicanos que a intervenção se realiza no âmbito de um apoio com base em normas internacionais, mas alertou que "em diplomacia não há almoços grátis".

"Moçambique também tem estado a apoiar a esses países. Eu penso que esta vinda pode também ser um pouco resultado desta contrapartida pelo apoio que Moçambique tem dado a outros países", explica.