Nyusi desmente presença de tropas do Ruanda em Maputo

O Presidente moçambicano afirmou hoje (05.11) que as forças armadas do Ruanda não têm tropas em Maputo para controlar as manifestações convocadas pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane, referindo que continuam em Cabo Delgado a combater o terrorismo.

"Dizer que estão aqui tropas de Ruanda na cidade. Para quê isso? Para quê ofender um povo que decidiu vir aqui ajudar as pessoas?", questionou Filipe Nyusi na receção dos membros do Sistema de Administração da Justiça, por ocasião do Dia da Legalidade.

Forças do Ruanda "apenas em Cabo Delgado"

Esta terça-feira, o Presidente moçambicano, reagindo aos rumores que circulam em Maputo sobre a mobilização de forças ruandesas e blindados para a capital, face às manifestações que continuam a realizar-se de contestação aos resultados eleitorais, garantiu que permanecem na província de Cabo Delgado, auxiliando no combate ao terrorismo.

Polícia tapa cratera aberta por manifestantes em Maputo para impedir passagem de blindados para o epicentro dos protestos, em Maxaquene Foto: Jaime Álvaro/DW

"Ainda ontem me foi informado que eles colocaram à disposição mais de nove aldeias para os aldeões poderem voltar, incluindo Mucojo e que as populações têm que ir, mas mesmo assim dissemos que vamos primeiro criar condições", acrescentou o Presidente moçambicano.

A porta-voz do Governo do Ruanda, Yolande Makolo, afirmou a 3 de novembro que as forças armadas ruandesas não têm tropas em Maputo, nas operações que tentam controlar as manifestações pós-eleitorais, contrariando várias mensagens que circulam há vários dias.

"Não há tropas ruandesas em Maputo. As Forças de Segurança do Ruanda estão posicionadas apenas na província de Cabo Delgado, em operações conjuntas com as forças moçambicanas contra combatentes extremistas islâmicos que têm aterrorizado os residentes na província", escreveu Yolande Makolo, na sua conta oficial na rede social X.

UE nega apoio ao Exército ruandês na repressão de protestos

Também esta terça-feira, numa declaração emitida esta manhã, a União Europeia (UE) lembrou que "no domínio específico da paz e da segurança, a pedido do Governo moçambicano, a União Europeia enviou uma Missão de Assistência Militar da UE e apoia as Forças de Defesa do Ruanda destacadas e a operar em Cabo Delgado".

Soldados ruandeses em Cabo Delgado Foto: Camille Laffont/AFP/Getty Images

A organização sublinha que "não foram apresentados elementos que fundamentem as alegações de que as tropas ruandesas estão presentes em Maputo".

"A União Europeia refuta em absoluto as graves e infundadas alegações de que está a financiar o exército ruandês em Moçambique para reprimir violentamente os protestos em Maputo", lê-se ainda.

E por fim, a organização faz um apelo: "A União Europeia alerta contra a disseminação de desinformação e apela à todas as partes para que mantenham a serenidade, a contenção e o sentido de responsabilidade".