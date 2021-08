Nigéria: Raptores libertam 15 estudantes no noroeste do país

Os sequestradores haviam invadido a Escola Secundária Bethel Baptist no noroeste do estado de Kaduna no dia 5 de julho, raptando mais de cem estudantes que estavam nos seus dormitórios.

O rapto de Bethel fez parte de uma série de raptos por um grupo conhecido localmente como bandidos que há muito aterrorizam o noroeste e o centro da Nigéria, pilhando, roubando gado e raptando para obter resgate.

Cerca de 1.000 estudantes foram raptados desde dezembro, após os gangues terem começado a visar escolas e colégios. A maioria foi libertada após negociações, mas muitos ainda estão a ser mantidos reféns.

"Quinze estudantes foram libertados ontem à noite após o pagamento do resgate", disse este domingo (22.08) à agência AFP o Reverendo Joseph Hayab, líder da igreja local e representante dos pais.

Hayab recusou-se a dizer quanto foi pago pelo resgate, uma vez que as autoridades locais ameaçaram prender aqueles que efetuam os pagamentos.

Até agora, um total de 56 dos estudantes raptados em Bethel foram libertados ou fugiram dos seus raptores.

"Ainda temos 65 dos nossos estudantes com os bandidos e estamos a trabalhar para que eles possam ser libertados", disse Hayab.