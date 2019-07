Nigéria: 50 mortos em explosão de camião-cisterna

Pelo menos 50 pessoas morreram e 100 ficaram feridas quando tentavam roubar o combustível de um camião-cisterna na localidade de Ahumbe, região central da Nigéria, num novo balanço divulgado hoje pelos serviços locais de segurança.

O porta-voz do Governo local do território de Gwer East, onde se localiza Ahumbe, Christopher Avi, afirmou ao diário local "New Telegraph" que pelo menos 50 pessoas morreram por queimaduras e 100 têm ferimentos graves.

Em declarações à imprensa, a porta-voz da polícia local, Catherine Anene, disse que o camião-cisterna sofreu um acidente na tarde de segunda-feira (01.06.) ao longo de uma estrada na vila de Ahumbe e a explosão que se seguiu afetou muitas pessoas que roubavam o combustível do camião.

Foto ilustrativa: Explosão de um camião-cisterna no sul da Nigéria (2012)

Anene disse ainda que muita gente faleceu devido ao fogo, que "também se propagou a algumas casas próximas, enquanto as pessoas roubavam o combustível". No entanto, não forneceu um número exato de vítimas, embora tenha acrescentado que era "alto".

Relatos chocantes

Aliyu Baba, Comandante da Comissão Setorial da Federação da Segurança Rodoviária, disse ainda à AFP, que uma mulher grávida e duas crianças morreram e dois bombeiros sofreram queimaduras graves neste acidente.

Em estado de choque as pessoas no local assistiram a este incidente. Ade Derfer é um dos habitantes locais e perdeu pelo menos um familiar como contou à AFP. "Eu perdi um irmão e outros dois estão gravemente queimados no hospital. Eles ficaram presos no fogo quando a camião explodiu pela segunda vez”.

Testemunhas disseram que o camião-cisterna sofreu o acidente quando o motorista tentou evitar um buraco na estrada.

Este tipo de acidentes é frequente na Nigéria devido ao mau estado das infraestruturas, a antiguidade dos camiões-cisternas e a imprudência dos condutores. No passado mês de janeiro oito pessoas morreram em Odukpani, no estado de Cross River, num acidente semelhante. Em julho de 2012, pelo menos 104 pessoas morreram e 50 ficaram feridas ao tentar roubar o combustível de um caminhão-cisterna depois de um acidente em Rivers State, no sul do país.

A Nigéria é o primeiro país produtor de petróleo e mais populoso de África, com cerca de 200 milhões de pessoas, importa grande parte do seu combustível porque as suas quatro refinarias produzem abaixo da sua capacidade.