Niassa une-se para apoiar vítimas do ciclone Idai  

Ciclone Idai: solidariedade portuguesa chega a Moçambique

Benfica e Sporting em jogo solidário

Rivalidade entre Benfica e Sporting, serviu de mote para realizar um jogo solidário no estádio do Restelo (30.03.) entre as duas equipas femininas dos dois clubes. Só a bilheteira conseguiu angariar 38 mil euros. No intervalo os patrocinadores dos dois clubes doaram 5 mil euros à Cruz Vermelha Portuguesa. Este foi o jogo de futebol feminino com maior assistência de sempre, com 15 mil espetadores.