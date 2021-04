Nascido num campo de refugiados, Alphonso Davies é nomeado embaixador da ONU

Atualmente é o jogador mais rápido da Bundesliga, a principal liga alemã de futebol, com uma velocidade máxima de até 36,96 km/h. Davies, filho de pais liberianos, nasceu em 2 de novembro de 2000, num campo de refugiados, em Buduburam, no Gana. Cinco anos depois, os pais Debeah Davies e Victoria Davies mudaram-se para o Canadá.

Em Edmonton, Davies, o quarto filho mais novo de seis irmãos, viria a tornar-se cidadão canadiano em 6 de junho de 2017. Desde então, bateu todos os recordes no futebol canadiano como jovem futebolista até se juntar ao Bayern Munique, em 2019, na Alemanha. Aos 15 anos estreou-se numa equipa profissional no Canadá e aos 16 chegou à seleção principal, entrando para a história como o mais jovem de sempre na equipa. Foi peça fundamental ao ajudar os bávaros a ganhar todas as cinco importantes competições na época desportiva 2019/20.

Primeiro futebolista nomeado embaixador do ACNUR

Devido à sua popularidade e notabilidade no futebol mundial, Alphonso Davies foi nomeado, no início de abril do presente ano, como embaixador especial de Boa Vontade das Nações Unidas para ajudar os refugiados. É o primeiro futebolista a tornar-se um embaixador do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), provavelmente o título mais importante da sua carreira.

O ACNUR sublinha que é "impressionante a vontade" de Davies em ajudar os refugiados desde 2020. "Ele quer dar mais atenção a essas pessoas e visitar campos de refugiados", disse o chefe do ACNUR, Filippo Grandi.

Alphonso Davies, antigo refugiado nomeado embaixador da ONU

Voz dos refugiados

Em declarações publicadas na página oficial do ACNUR, Alphonso Davies diz que quer ser "a voz de mais 80 milhões de refugiados no mundo". "Eu sei o que é ser um refugiado. A minha família teve de deixar tudo para trás na Libéria para encontrar segurança no Gana. A família foi para o Canadá como parte de um programa de ajuda aos refugiados do ACNUR", disse o defeso esquerdo de 22 anos.

"As minhas próprias experiências fazem-me querer falar pelos refugiados, partilhar histórias e ajudar a fazer diferença'', disse Davies.

Em março ajudou a lançar uma campanha do Governo canadiano para promover o acesso a uma educação de qualidade para os refugiados e participou em vários jogos para angariação de fundos.

"Muita das vezes pergunto: o que seria de mim se tivesse ficado ainda no campo de refugiados?! Acho que não chegaria onde estou hoje", afirmou o jovem jogador do Bayern Munique.

Carreira no Bayern Munique

Na presente temporada, Alphonso Davies fez já 17 dos 27 jogos na Bundesliga, marcou um golo e fez uma assistência para o golo. Com um contrato válido até 2025 com os campeões alemães em título, o internacional canadiano totalizou 52 jogos na liga alemã, todos com as cores do Bayern. Com a seleção do Canadá, Davies carimba 19 internacionalizações e sete golos marcados. Ao longo da sua curta carreira na Europa já conquistou uma Liga dos Campeões, dois campeonatos da Alemanha, duas taças da Alemanha e um campeonato do mundo de clubes.