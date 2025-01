Angola: Moradores indignados com atraso nas obras da EN290

A população do município do Virei, na província do Namibe, vive há anos com a promessa não cumprida da construção da Estrada Nacional 290. Essa via de comunicação, prevista no Orçamento Geral do Estado há quase uma década, é fundamental para o desenvolvimento da região, facilitando o escoamento da produção agrícola e o acesso a serviços básicos.

O isolamento e as dificuldades de locomoção impactam diretamente a economia local e a qualidade de vida da população. Embora o governo tenha anunciado o início das obras e o lançamento da primeira pedra, os trabalhos ainda não foram iniciados.

Sociedade civil pede expllicações ao governo

A demora na execução do projecto gera frustração e incerteza entre os moradores, que questionam a efetividade das ações do poder público.

Edson Kamalanga, ativista e líder do Projecto Político Partido Liberal, está preocupado com a situação e pede esclarecimentos ao governo.

"A estrada 290 já tinha sido orçamentada. Não estamos a ver nem os empreiteiros, nem empreitada, nem as máquinas nem o início da obra", disse.

Oposição diz que custo da obra vai aumentar devido aos atrasos Foto: Adilson Liapupula/DW

O ativista lembra ainda assim que "colocaram o primeiro bloco para o arranque das obras. Então como citadino estamos preocupados e queremos uma resposta imediata".

O soba do município do Virei, Bernardo Mussonde, reforça a necessidade da estrada para o desenvolvimento da região.

"Nós precisamos que o município se desenvolva e sem estrada o município não se desenvolve nada", comentou.

Oposição junta-se ao pedido do povo

Já o deputado da UNITA no Namibe, Sampaio Mucanda, pede mais agilidade por parte do Governo na resolução do problema.

"Colocar uma nova tabela com novos preços significa que em 2014 a obra tinha custado 8 mil milhões de kwanzas (cerca de 8,4 milhões de euros). Desta vez subiu para quase 10 vezes mais do preço anterior para 63 mil milhões de kwanzas (cerca de 66,4 milhões de euros)", afirmou.

O governador da província do Namibe, Archer Mangueira, reconhece a importância da obra e solicita mais recursos do Governo central.

"Eu espero que haja sensibilidade do Executivo para que este projeto que está nos nossos orçamentos desde há algum tempo definitivamente arranque", comentou.

A conclusão das obras da Estrada Nacional 290, prevista para outubro de 2026, é fundamental para o desenvolvimento da região e para a melhoria da qualidade de vida da população. Os locais esperam que as autoridades competentes agilizem os processos e garantam a execução do projeto.